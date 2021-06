Prefeitura planta muda de Pau Brasil no Santo Antônio Além do Carmo

Quem visitar o Santo Antônio Além do Carmo a partir de hoje terá um novo ponto turístico para visitar num dos bairros mais charmosos de Salvador: uma muda de Pau Brasil, a árvore que deu origem ao nome do nosso país, foi plantada no bairro durante uma ação da Prefeitura tocada pela Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis).

O Pau Brasil foi uma das 6 mudas oriundas da Mata Atlântica plantadas no bairro. Além dela, foram 2 cássia-Rosa, uma aroeira e outras 2 mudas de Imbiruçu. Titular da Secis, Edna França afirma que plantar árvores é sempre uma ação e gesto importante para o município e todo o planeta.

"Ainda mais nos tempos de hoje, que sentimos na pele os efeitos das mudanças climáticas na cidade. Por isso, até agosto vamos plantar mais de 3 mil árvores em diversos locais da Salvador, como ruas, praças, largos, sendo a maioria espécies nativas da Mata Atlântica", afirmou a Secretária.

As novas vizinhas alegraram dona Maria de Fátima. Moradora do Carmo há 50 anos, ela diz que adora plantas e vai sempre vigiar as novas mudas. "Tem que tratar bem a vizinhança, né, meu filho?", disse aos risos.

A ação faz parte da mobilização criada para a Operação Plantio Chuva, que desde março já plantou 2 mil árvores na cidade. De acordo com a Secis, somente no mês de junho mais 600 árvores serão plantadas em Salvador.