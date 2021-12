Prefeitura põe terrenos à venda na Garibaldi, Itapuã e Stella; Veja locais e preços

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), divulgou editais para a venda de sete terrenos públicos em áreas de grande circulação da cidade, a exemplo da Avenida Garibaldi (Ondina e Federação), Itapuã e Stella Maris.

Os editais e os anúncios de venda de imóveis, que são referentes às áreas já desafetadas para alienação pela Lei 9602/2021, estão disponíveis no site da Sefaz e no portal.

No site, a prefeitura destaca a "localização privilegiada e grande potencial de valorização" dos terrenos, que ficam à margem de vias de fácil acesso.

As licitações acontecem nos dias 20, 21 e 22 de dezembro, no auditório do 7° andar da sede da Sefaz, Rua das Vassouras, n° 01, Centro.

Segundo a prefeitura, a aquisição desses imóveis pela iniciativa privada pode significar a implantação de novos empreendimentos e arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) durante a construção, principalmente pela criação de novas vagas de trabalho para o funcionamento desses empreendimentos em diversos setores da atividade econômica.

Confira as informações e valores referentes aos sete terrenos:

Endereço Rua José Augusto Tourinho Dantas, s/n, Stella Maris

Codlog:7260-5

Data da Concorrência 21/12/2021

Hora da Concorrência 15:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 4.041.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 202.050,00

Número ID B003

Área Total 5.965 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Alameda Praia Garapuá s/n, Stella Maris

Codlog:5148-9

Data da Concorrência 21/12/2021

Hora da Concorrência 10:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 28.000.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 1.400.000,00

Número ID B005

Área Total 27.615 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Avenida General Severino Filho s/n, Itapuã

Codlog:4941-7

Data da Concorrência 20/12/2021

Hora da Concorrência 15:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 7.253.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 362.650,00

Número ID B006

Área Total 6.392 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Avenida Anita Garibaldi, s/n, Ondina

Codlog:5343-0

Data da Concorrência 22/12/2021

Hora da Concorrência 09:00 (Horário Local

Preço Mínimo R$ 2.844.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 142.200,00

Número ID B043

Área Total 1.276 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Avenida Anita Garibaldi, s/n, Ondina

Codlog:5343-0

Data da Concorrência 22/12/2021

Hora da Concorrência 13:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 707.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 35.350,00

Número ID B043.1

Área Total 282 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Avenida Anita Garibaldi, s/n, Ondina

Codlog:5343-0

Data da Concorrência 22/12/2021

Hora da Concorrência 15:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 890.300,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 44.515,00

Número ID B043.2

Área Total 356 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO

Endereço Rua Agnelo Brito s/n - Federação

Codlog:3355-3

Data da Concorrência 20/12/2021

Hora da Concorrência 10:00 (Horário Local)

Preço Mínimo R$ 793.000,00

Valor do Depósito de Habilitação R$ 39.650,00

Número ID B057

Área Total 414 (M²)

Tipo de Imóvel TERRENO.