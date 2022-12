Prefeitura reabre leitos exclusivos para covid-19 no Hospital Sagrada Família

A prefeitura reabriu o Hospital Sagrada Família neste sábado (3) para atender a demanda dos casos de covid-19 que cresceram em Salvador nas últimas semanas. Inicialmente serão reabertos 20 leitos clínicos (enfermaria), que têm maior demanda de regulação nas UPAs da cidade.

"A diferença de agora para dezembro do ano passado é que as pessoas não estão agravando a ponto de precisar de leitos de UTI. Vamos zerar a fila de pacientes que estão aguardando nas UPAs", explicou o prefeito Bruno Reis. Neste sábado, oito pacientes chegam à unidade.

Além dos leitos de enfermaria, durante a semana serão abertos 10 leitos de UTI e 10 leitos pediátricos.

O prefeito afirmou que os casos ativos em Salvador têm caído, mas os cuidados precisam ser mantidos e as pessoas devem completar o ciclo vacinal. "O número de casos ativos em Salvador está caindo, mas precisamos nos cuidar e nos vacinar. Sem sombra de dúvidas, os números estão assim por causa da vacina. A gente espera que as pessoas possam ir tomar a terceira e a quarta dose para que a gente possa enfrentar mais essa onda na nossa cidade", apelou.

Além da abertura de novos leitos no equipamento que atende toda a região da Cidade Baixa, a SMS também ampliou na cidade os pontos de testagens, que passaram a funcionar também na UPA Barris, no Centro de Saúde Maria da Conceição Imbassahy, em Pau Miúdo, e no fim de linha de Brotas.