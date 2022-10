Prefeitura realiza inspeções em cemitérios de Salvador até esta sexta (21)

Com a proximidade do Dia de Finados, em 2 de novembro, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), iniciou nesta semana inspeções zoosanitárias em cemitérios públicos e particulares de Salvador. A ação, iniciada na segunda-feira (17) e que segue até esta sexta (21), envolve tratamento de focos de mosquitos e aplicação de inseticida, caso necessário, contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya.

O trabalho tem por objetivo reduzir os riscos de proliferação do Aedes neste período, que coincide com a chegada do verão, quando os riscos de contaminação aumentam. Unidades a exemplo dos cemitérios Campo Santo (Federação), dos Ingleses (Ladeira da Barra), e municipais de Brotas e Itapuã estão na agenda de visita de equipes do CCZ, bem como os da Ordem de São Francisco, Ordem 3ª do Carmo e Quintas dos Lázaros. Durante o trabalho, são inspecionadas as estruturas dos locais, uma vez que, normalmente, atraem os mosquitos.

“Estamos preparando os cemitérios para receber o grande público que comparece para homenagear seus entes queridos. O trabalho consiste em inspecionar detalhadamente cada unidade, e procedemos com aplicação espacial de inseticida, para que as pessoas estejam mais seguras ao visitarem os cemitérios”, explica a coordenadora do CCZ, Isolina Miguez.

O órgão reforça ainda os cuidados que devem ser tomados pela sociedade civil no combate à proliferação do mosquito, como a eliminação de água parada e limpeza de áreas abertas. Os focos de Aedes aegypti podem ser denunciados através do Fala Salvador, no número 156 ou site www.falasalvador.ba.gov.br .