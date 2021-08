Prefeitura realiza mais de 2 mil vistorias em estabelecimentos neste fim de semana

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), realizou 2.017 vistorias em cerca de 120 bairros de Salvador de sexta (20) a domingo (22). Com o apoio da Polícia Militar, as ações da força-tarefa resultaram em 48 notificações e 12 interdições em estabelecimentos da capital.



Oito bares foram interditados por descumprimento dos protocolos de funcionamento na Pituba, Rio Vermelho, Garcia, Nova Brasília, Campinas de Brotas e Pernambués. Também foi interditada uma entidade carnavalesca no Garcia, duas casas de eventos em Novo Marotinho e Sete de Abril e um depósito de bebidas em Águas Claras.



Os principais motivos para as interdições foram as aglomerações, a presença de pessoas em pé sem o uso de máscara nos ambientes e a realização de atividades sonoras sem a autorização da Sedur.



Por sua vez, a Operação Sílere, realizada em conjunto pela Sedur e polícias Militar e Civil, com apoio da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), apreendeu 29 equipamentos de som nos bairros da Liberdade, Águas Claras, Pernambués, Pau Miúdo, Rio Vermelho, Calabetão, Novo Marotinho, Sete de Abril, Garcia e Federação. Ao todo, o órgão recebeu 688 denúncias e fez 302 vistorias. Os bairros que registraram o maior número de casos foram Itapuã, São Marcos, Pituba e Pernambués.



A recomendação do órgão é que as pessoas continuem a respeitar os protocolos de segurança, com o uso de máscaras, higienização das mesas em bares e restaurantes e que evitem participar de festas clandestinas.



Desde a última sexta-feira (20), bares e restaurantes estão autorizados a funcionar até às 3h, já o limite de público em eventos sociais foi ampliado de 300 para 500 pessoas. No entanto, a promoção de atividade sonora precisa contar com a autorização da Sedur.



Outras interdições



Em apoio às ações da força-tarefa, a Guarda Civil Municipal fez 152 abordagens e orientações de pessoas no último sábado (21) e domingo (22) e emitiu oito autos de infração.

Foto: Ascom/GCM



Além disso, agentes da Guarda Municipal interditaram a praia do Porto da Barra ontem (22), por volta das 13h, para evitar aglomerações, visto que o local já estava cheio de banhistas.

Segundo a prefeitura, a ação pode se repetir nos próximos finais de semana caso haja necessidade.