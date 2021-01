Prefeitura realiza testes rápidos e identifica 157 novos casos de covid-19 nesta sexta

A prefeitura de Salvador realizou, nesta sexta-feira, 8, 883 testes rápidos para a detecção do Covid-19 nos seis bairros que estão enquadrados nas medidas restritivas. Destes, 157 exames tiveram resultado positivo para o vírus.

Os testes nos bairros fazem parte da ação da prefeitura para conter o avanço do novo coronavírus na capital, a Prefeitura está dando continuidade às ações de proteção a vida nos bairros que estão passando por medidas restritivas.

Os exames foram realizados em Brotas, Cabula VI, Imbuí, Itapuã, Pau da Lima e Pituba. Destes, Itapuã foi o local que apresentou maior quantitativo de casos positivos, com 38 casos registrados. Em seguida ficou o bairro de Brotas, com 36 casos identificados. A testagem tem o intuito de, em caso de confirmação da doença, os cidadãos possam seguir o protocolo das autoridades sanitárias e evitar a disseminação do vírus.

Além da testagem, a prefeitura tem feito a distribuição de máscaras e desinfecção das vias públicas.

Leitos – De acordo com dados do Portal da Transparência da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), até o começo da noite desta sexta-feira, a ocupação dos leitos de UTI disponíveis para o tratamento de pacientes com Covid-19 está em 71%. Já os leitos clínicos têm ocupação de 65%.