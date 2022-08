Prefeitura recebe proposta para implantação de novo circuito do Carnaval

O prefeito Bruno Reis recebeu do Conselho Municipal do Carnaval (Comcar), nesta quinta-feira (18), a proposta de implantação de um novo circuito, situado na orla atlântica da capital baiana, para o Carnaval de Salvador em 2023. A ação ocorreu no Palácio Thomé de Souza e contou com as presenças de representantes da entidade, além do presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

A proposta do Comcar aponta benefícios e vantagens referentes à realização da folia no trecho de orla que vai do Centro de Convenções de Salvador, na Boca do Rio, até a entrada da Avenida Pinto de Aguiar, em Patamares. A medida seria uma alternativa para trazer mais conforto, a moradores e visitantes, principalmente pela saturação de público no Circuito Dodô (Barra/Ondina), melhor estrutura para mobilidade, acessibilidade e serviços públicos em geral.

O prefeito Bruno Reis salientou que o documento agora será avaliado pela equipe técnica da Prefeitura. “Vamos discutir internamente os detalhes e a viabilidade de execução dessa proposta. A intenção é dar o parecer com maior brevidade possível”, assegurou.