Prefeitura reforma 200 casas e melhora iluminação no bairro da Palestina

A Prefeitura de Salvador entregou na noite de segunda-feira (27) 200 imóveis reformados e nova iluminação de LED no biarro a Palestina em Salvador. A entrega foi feita pelo vice-prefeito Bruno Reis. As intervenções contam com investimento de cerca de R$ 2 milhões.

Também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Reis atendeu aos pedidos da população e autorizou a inclusão de mais 26 casas no cadastro de reformas do Morar Melhor, além da obra de uma escadaria com serviço de drenagem, na Travessa da Ponte, e a construção de uma praça na comunidade.

Em discurso, Reis lembrou as obras que a Prefeitura já concluiu na região, a exemplo da reforma do campo do Bico Doce, conhecido como Arena Osvaldão, e da requalificação asfáltica da Rua Direta da Palestina.

“Recentemente, estive com o prefeito aqui para dar a ordem de serviço para a reforma da escola municipal, que nós vamos inaugurar em maio, com investimento de R$ 4,5 milhões. A unidade de ensino tem oito salas e não vai deixar a desejar a nenhuma escola da rede privada de Salvador. Nós vamos mudar o presente e o futuro de milhares de crianças da Palestina”, asseverou o vice-prefeito Bruno Reis, ao lado dos vereadores Luiz Carlos, Duda Sanches e Sérgio Nogueira.



O programa de requalificação habitacional da Prefeitura se destina às famílias que vivem em residências localizadas em comunidades carentes. Por meio do Morar Melhor, componentes básicos e estéticos dos imóveis são recuperados, dando mais conforto, dignidade e segurança às famílias beneficiadas pelo programa. São feitos serviços de pintura e reboco, troca de esquadrias e substituição de vasos sanitários e pias, além da recuperação ou troca de telhado. Até o final deste ano, o Morar Melhor vai reformar 40 mil casas. Já foram beneficiadas localidades como Calabetão, Dom Avelar, Alto das Pombas, Calabar, Cosme de Farias, Luís Anselmo, Vila Canária e Pau da Lima, entre outras.

O programa é responsável pela modernização da iluminação pública em toda a cidade, começando pelos bairros mais pobres e populares. O Iluminando Nosso Bairro já implantou lâmpadas em LED em localidades como Nova Constituinte, Liberdade, Bairro da Paz, São Caetano e Valéria. Além de ser mais econômica e sustentável, a novidade aumenta a sensação de segurança dos moradores das comunidades. O programa é coordenado pela Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Na Palestina, a iniciativa contou com investimento de cerca de R$ 1 milhão.