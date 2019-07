Prefeitura requalifica e entrega campo de futebol em Cajazeiras VII

Os moradores de Cajazeiras VII ganharam um campo de futebol requalificado pela Prefeitura de Salvador. O equipamento esportivo foi inaugurado pelo secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), vice-prefeito Bruno Reis, no sábado (13), quando ele esteve no bairro acompanhado do apresentador Uziel Bueno, dos vereadores Kiki Bispo, Sérgio Nogueira e Demétrio Oliveira, além de diversos líderes comunitários.

De acordo com Bruno Reis, a administração municipal investiu R$ 198,6 mil para reformar o equipamento. A Prefeitura, segundo o vice-prefeito, vai continuar destinando recursos para estimular a prática esportiva, que tem ajudado a dar uma opção de lazer e uma alternativa profissional aos jovens da capital baiana. “Vamos avançar com o programa que já construiu ou reformou mais de 350 campos e quadras em toda Salvador”, disse Bruno.

No evento, o vice-prefeito Bruno Reis autorizou a implantação de nova iluminação em LED em alguns pontos da comunidade. Ele também determinou à equipe técnica da Prefeitura que encontre um local adequado na região para construir uma praça, com brinquedos infantis e academia de saúde, atendendo aos pedidos dos moradores de Cajazeiras VII.