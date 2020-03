Prefeitura requalifica e entrega campo de futebol no Calabetão

A Prefeitura de Salvador entregou na noite de terça-feira (3) um novo campo de futebol no bairro de Calabetão. Com investimento de R$ 391,1 mil, o equipamento foi entregue à população pelo vice-prefeito Bruno Reis quando esteve na localidade acompanhado do vereador Sérgio Nogueira e de diversos líderes comunitários.

Também secretário de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Reis afirmou que a atual gestão vai continuar investindo em ações que estimulem a prática esportiva na capital baiana. “Já recuperamos mais de 390 campos e quadras em nossa cidade. Além de ser o principal espaço de lazer da comunidade, este equipamento é capaz de fazer com que daqui saiam craques para jogar no Bahia e no Vitória, mas também em outros times do Brasil e do mundo”, disse.

A requalificação do equipamento esportivo inaugurado pelo vice-prefeito contemplou a troca de alambrados e traves, melhoria na iluminação, nivelamento do piso, construção de muretas e passeios, implantação de rede de cobertura, calhas e portões, além de serviços de drenagem. Na comunidade, Bruno Reis ainda autorizou a construção de um vestiário no campo do Calabetão, atendendo a pedidos da população e de líderes comunitários.

O vice-prefeito anunciou que a Prefeitura está viabilizando recursos para a requalificação integrada do Calabetão. “É um projeto, hoje, orçado em R$ 55 milhões, para abrir uma nova via, que vai ligar a BR-324 ao Calabetão. Vamos fazer a urbanização de um canal, que entronca com o do Sossego, cujas obras já estão sendo executadas, contemplando ainda a construção de equipamentos públicos e de um conjunto habitacional, para pessoas que vivem em moradias precárias”, destacou.