Prefeitura retoma testagens rápidas em bairros de Salvador

O primeiro dia útil de 2021 contou com o retorno das testagens para coronavírus nos bairros com mais registros da Covid-19 em Salvador. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, 599 dos 600 testes disponibilizados foram realizados nos bairros de Pernambués, Pituba, Brotas e Itapuã, respectivamente o 1º, 2º, 3º e 5º bairro com maior quantidade de casos de pessoas infectadas na capital baiana.

O poeta Rafael Santana, 20, é morador de Itapuã e foi uma das pessoas que testou positivo após realizar o teste rápido. Ele conta que há cerca de 3 dias está sem sentir o sabor das coisas e nesta segunda (4), acordou sem sentir o olfato. "Mainha fez o café e eu não sentia o cheiro de jeito nenhum", disse. Correu até a Prefeitura-Bairro de Itapuã, onde aconteciam os testes e teve a confirmação.

Foi recomendado, pelos agentes, que Rafael ficasse em isolamento e fizesse a contraprova com o teste PCR. Rafael diz que só vai fazê-lo após os 15 dias de isolamento, quieto em casa.

Segundo os indicadores do Portal de Transparência da SMS, Itapuã é o 5º bairro da cidade com mais casos, totalizando 2417 ao total. Rafael entrou na conta das 149 testagens rápidas feitas no bairro durante esta segunda: foram 117 casos negativos e 32 positivos.

Líder de casos em Salvador com 3961 casos confirmados até o momento, Pernambués realizou todos 150 testes disponíveis: foram 32 positivos ao todo. Segundo e terceiro colocados no ranking do total de casos, Pituba e Brotas tiveram, respectivamente, 28 e 31 confirmações de coronavírus. Cada um dos bairros realizou 150 testagens.

As testagens nos bairros seguem durante a próxima terça-feira (5), a partir das 8h, nesses mesmos bairros. Confira abaixo os locais:

Brotas: Final de linha

Pituba: Praça Ana Lucia Magalhães

Pernambués: Escola Municipal Hildete Bahia de Souza

Itapuã: Prefeitura Bairro