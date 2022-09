Prefeitura se manifesta após confusão com PM na Bahia: 'abuso de autoridade'

A prefeitura de Água Fria publicou uma nota nesta quarta-feira (21) sobre a confusão envolvendo o prefeito Renan Araújo Barros (PL) com policiais militares em um bar da cidade. O episódio repercutiu após imagens da briga viralizarem nas redes sociais.

O desentendimento entre o gestor e os militares, ocorrido no último sábado (17), foi causado por conta de uma apreensão de aparelho de som de um carro, o que irritou o prefeito, que afirmou que "quem manda nessa porra sou eu".

"O Prefeito Renan Barros lamenta o ocorrido no dia 17, do mês em curso, com a guarnição da polícia militar no Município de Água Fria. Contudo, diante da situação que presenciou, se viu, como cidadão e homem de bem, no direito de defender um Munícipe Aguafriense que estava injustamente sendo abordado e tendo seu veículo multado, sem qualquer motivação para tanto, em nítido ato de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/19)", declarou em nota.

Segundo a gestão municipal, não havia qualquer violação à legislação que motivasse a apreensão do equipamento. "Não há que se falar em perturbação do sossego e da ordem pois não havia qualquer reclamação ou denúncia que tivesse motivado a atuação da guarnição da PM. Apesar dos ânimos exaltados, o Prefeito manifesta seu respeito à instituição Polícia Militar e a reconhece a sua importância pala à sociedade", acrescenta.

Ainda segundo a nota, o prefeito não tinha intenção de desrespeitar os agentes públicos envolvidos no fato. "Porém, o Prefeito jamais será omisso na defesa dos direitos dos cidadãos aguafrienses."

Relembre o caso

Quando a Polícia Militar foi acionada por conta do som alto e apreendeu o aparelho, no último sábado (17), o prefeito diz "deixa eles 'multar" e afirma ao dono do carro que vai pagar o prejuízo.

Em um dos vídeos, é possível ver que ele tenta argumentar que os PMs deveriam ir atrás de "bandidos" e que ele como prefeito libera o som. "Vocês não enfrentam o tráfico, vocês têm medo, ai ficam aqui", diz, reclamando da apreensão do som. "Eles não podem fazer isso. A área é nossa. O alvará de som é nosso. Já tem oito dias que está autorizado o alvará de som", diz. Ele afirma que foi desrepeitado pelo policial militar. "Eu mando aqui na cidade. Você pode ser a polícia no inferno, eu mando aqui". Ele desafia o PM a prendê-lo ou bater nele.

O gestor ainda volta ao final das imagens quando alguém abaixa o som, pedindo para que a mala do carra seja aberta novamente. "Baixa o som não", diz.

Em nota, a Polícia Militar diz que o Comando de Policiamento Regional Leste (CPRL), responsável pela 97ª CIPM, companhia que esteve na ocorrência, já "adotou as providências legais" junto ao Ministério Público e à União dos Municípios da Bahia (UPB).

Mais tarde, a PM divulgou uma nota de repúdio criticando a "atitude grave e desrepeitosa" do prefeito. "A corporação baiana enaltece a atitude e o equilíbrio emocional dos policiais militares por se manterem firmes e coerentes, conforme preconiza a técnica da Polícia Militar, diante do comportamento destemperado do alcaide", acrescenta o texto.