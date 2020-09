Prefeitura suspende medidas restritivas em todos os bairros de Salvador

As medidas restritivas da prefeitura foram suspensas em Santa Cruz, Nordeste de Amaralina e Águas Claras nesta sexta-feira (25). Pela primeira vez desde que a ação foi iniciada, portanto, nenhum bairro terá restrições em Salvador. A situação continuará a ser monitorada, afirmou o prefeito ACM Neto em coletiva virtual.

"Não vamos ter mais as restrições quando ao funcionamento das atividades econômicas. Caso haja um aumento no número de casos, caso a gente verifique que em determinado bairro a situação está descontrolada, a gente volta com o modelo parcial, com o modelo integral, não tem nada descartado", disse Neto. "Nós estamos apenas nesse momento suspendendo", disse Neto.

Segundo o prefeito, a queda do número de casos positivos nos bairros justifica a suspensão. Em Águas Claras e no Nordeste de Amaralina, a taxa caiu de 35% para 15%. Já em Santa Cruz a redução foi de 40% para 20%.