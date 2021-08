Prefeitura suspende restrições e vacinação será para todos acima dos 26 anos

O plano da prefeitura de Salvador era vacinar todas as pessoas com 26 e 27 anos nesta segunda-feira (9). No entanto, a baixa procura nos postos de vacinação fez a estratégia de vacinação ser revisada. Com isso, todas os soteropolitanos acima dos 26 anos podem ir aos pontos que receberão o imunizante.

A novidade foi anunciada no perfil da prefeitura no Twitter. A expectativa era vacinar 50 mil pessoas hoje, mas, até às 12h, o vacinômetro apontava apenas 6,1 mil novos imunizados na capital baiana.

PONTOS DE 08H ÀS 18H

Drivers: Shopping da Bahia

Pontos Fixos: USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Pirajá, USF Fernando Filgueiras (Cabula VI), USF Cajazeiras X, USF Vila Nova de Pituaçu, USF João Roma.

PONTOS DE ATÉ AS 21H

Drivers: Uninassau (Pituba); Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); Barradão; 5 Centro de Saúde; Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos); FBDC Cabula

Ponto fixo: Universidade Católica de Salvador (Pituaçu); Barradão, 5 Centro de Saúde

PONTOS DE ATÉ AS 18H

Drivers: PAF Ondina e FBDC Brotas

Pontos Fixos: USF Federação, USF Curralinho, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II), USF Colinas de Periperi, USF Resgate, USF Cajazeiras V, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Eduardo Mamede, FBDC Brotas

PONTOS DE ATÉ AS 21H

Drivers: Unijorge (Paralela), Faculdade Universo (Av. ACM), Vila Militar (Dendezeiros), Centro de Convenções e Shopping Bela Vista.

Ponto Fixo: Unijorge (Paralela), Clube dos Oficiais da Polícia Militar (Dendezeiros), UBS Ramiro de Azevedo.