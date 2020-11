Prefeitura tem limites para seguir subsidiando transporte, diz Bruno Reis

Prefeito eleito de Salvador, Bruno Reis disse que o transporte público será um dos maiores desafios de sua gestão. Falando na manhã desta terça-feira (17), ele lembrou que a prefeitura tem limites para continuar subsidiando o sistema e que uma solução deve ser encontrada para manter o equilíbrio, sem pesar no bolso do passageiro. "Fato é que hoje o sistema de transporte do Brasil, e especial de Salvador, por conta da chegada do metrô, que fica com maior parte da tarifa, está quebrado", avaliou.

Ele afirmou que sua equipe vai trabalhar com responsabilidade, "sem permitir que o passageiro pague a conta". "Mas também a prefeitura tem limites orçamentários para seguir subsidiando o transporte público", disse. "Dentro desse cenário vamos achar a equação ideal para que a gente possa resolver o problema do transporte público. Ofertar mais linhas, distribuição melhor, e seguir com a política de renovação da frota, com ar condicionado, para que a gente possa ao final do mandato ter a frota toda renovada".

Bruno, que esteve ao lado do prefeito ACM Neto na entrega de uma requalificação na Estrada Velha do Aeroporto, afirmou que todos os modais que a cidade tiver devem ser integrados. "Da mesma forma que fizemos integração do sistema de ônibus convencional com o metrô e hoje já do sistema complementar com o convencional e o metrô, nós iremos fazer com o BRT e monotrilho, que seria o VLT, de forma que a gente possa conectar a cidade toda. E manter essa política de uma única tarifa. Talvez seja Salvador única cidade do Brasil, do mundo, que você paga uma única tarifa para usar os modais que a gente tem", avaliou.

Ele afirmou que o tema do transporte já foi discutido na primeira reunião de transição, lembrando que já conhece o tema, mas se afastou um pouco durante a campanha. "Mas já comecei a mergulhar, a conhecer os números, conhecer com profundidade quais são os gargalos, os pontos de atenção. Tem uma série de ações que precisamos fazer", disse.

Entre essas ações, uma das primeiras deve ser avançar na concessão da bacia que está sob intervenção da prefeitura, a antiga CSN. Ele citou também a busca de apoio da esfera federal do poder. "O prefeito está indo hoje a Brasília, deve se encontrar com Davi Acolumbre (presidente do Senado), cobrar dele que possa o Senado aprovar, a Câmara já aprovou, esse apoio para capitais, para subsidiar o transporte público", disse. "Vamos fazer articulação nacional para tentar desonerar os insumos de transporte público, principalmente redução de PIS/Cofins. O governo do estado chegou a sinalizar que com chegada do ônibus elétrico poderia estimular algum tipo de incentivo fiscal. Que possa ser dado também, principalmente redução de ICMS", destacou.

Bruno destacou que a situação é acompanhada de perto pelo Ministério Público e que os números são públicos. "Foi-se o tempo que Salvador tinha a caixa preta do transporte público, acabamos com isso, os números são abertos", disse.