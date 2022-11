Prefeitura vai abrir novos pontos de testagem para covid e drive para vacinação

Outros dois pontos de testagem para covid-19 devem ser abertos pela prefeitura para atender a demanda crescente pelo serviço. A medida foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta segunda-feira (21).

Reis explica que a prefeitura está acompanhando o quadro epidemiológico na cidade e se prepara para reforçar a rede de atendimento, caso seja necessário. "Estamos com um ponto de testagem ,vamos amplair para três, e vamos abrir também mais um drive thru para vacinação", disse o prefeito.

A previsão é de que os novos pontos de testagem funcionem a partir desta terça-feira (22). O outro drive deve ser instalado novamente no Colégio da Polícia Militar, no Dendezeiros, ainda essa semana. Outros dois drives já estão funcionando no 5º Centro de Saúde, nos Barris, e no Atacadão, no Subúrbio.

Ainda segundo o prefeito, se for necessário os gripários podem ser reabertos. "Estamos acompanhando de perto a evolução dos casos, ouvindo os nossos técnicos. Hoje a prefeitura tem uma capacidade de resposta, e caso seja necessário, vamos fazer", afirmou.