Prefeitura vai ampliar leitos exclusivos de covid no Hospital Salvador

Salvador vai contar com mais leitos exclusivos para covid-19. O prefeito Burno Reis anunciou nesta sexta-feira (19) que vai avançar na cobertura de atendimento à covid no Hospital Salvador. Atualmente, a prefeitura administrava apenas 10 leitos na unidade, mas agora vai conseguir ampliar com a saída da Maternidade Climério de Oliveira do local.

"Nós vamos assumir o hospital todo e, com isso, vamos abrir pelo menos 20 leitos. Do ponto de vista financeiro é uma equação menos honerosa do que montar uma tenda como essa, e por ter uma estrutura montada, oferece um serviço de maior qualidade", explicou.

A expectativa é ultrapassar a quantidade de leitos que a cidade tinha no auge da pandemia do coronavírus, no ano passado. Com a reabertura gradual de novos leitos e a inauguração de uma Unidade com Suporte Ventilatório Pulmonar na Upa de Valéria, o município de Salvador chega a 445 leitos de internação disponíveis.

"Diferente de muitos lugares que adotaram medidas de isolamento social para depois abrir leitos, nós estamos abrindo leitos para depois avançar nas medidas restritivas que, infelizmente, são necessárias", explicou o prefeito Bruno Reis, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (19).

Ao todo, serão 699 leitos de UTI, 20 a mais do que na primeira onda. Sobre a possibilidade de reabertura do hospital de campanha do Wet' Wild, o prefeito explicou que a cidade agora tem melhor estrutura para atender os pacientes, com a abertura de 30 leitos de UTI no Hospital Santa Clara, e de 40 no Hospital Sagrada Família. "Já tem ar-condicionado, sistema de oxigênio, tem toda a infraestrutura", detalhou.