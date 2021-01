Prefeitura vai convocar mais 160 vacinadores para reforçar equipes de vacinação

A Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) vai convocar mais 160 vacinadores para reforçar as equipes de imunização contra o coronavírus. As convocações serão publicadas no Diário Oficial do Município nos próximos dias, segundo a pasta.

Os profissionais que serão chamados integram o cadastro de reserva do último Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). A contratação temporária ocorrerá por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Até às 18h45 desta segunda-feira (25), 20.903 pessoas tinham sido vacinadas em Salvador, das quais 19.387 são trabalhadores de saúde. Os dados são do "vacinômetro" criado pela prefeitura da capital baiana.

Os dados apontam ainda que as mulheres são mais que a metade dos vacinados em Salvador, representando 69% do total.

Doses da vacina contra a Covid-19 da Astrazeneca/Oxford chegaram no Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, em Salvador, no final da manhã deste domingo (24). A Bahia recebeu 119.500 doses da vacina.