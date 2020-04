Prefeitura vai entregar cestas básicas no Barradão nesta segunda-feira (27)

A Prefeitura de Salvador vai começar a entregar cestas básicas à população mais pobre de Salvador, inscrita no Cadastro Único, e que não tenha recebido benefício semelhante do município. A primeira ação vai ser realizada nesta segunda-feira (27), às 11h, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão. O prefeito ACM Neto confirmou presença.

A iniciativa faz parte do projeto Salvador por Todos, que também oferece R$ 270 para trabalhadores informais e individuais cadastrados no município. Os pagamentos começaram no mês de abril.

No total, serão distribuídas 25 mil cestas básicas, em uma parceria com as Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e Polícia Militar da Bahia (PM-BA), além do trabalho das Prefeituras-Bairro e da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).

Além do Salvador por Todos, ACM Neto já lançou a plataforma Salvador Solidária, que tem o objetivo de arrecadar recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), criado pela Prefeitura de Salvador para financiar uma ampla frente de ações assistenciais para a população carente durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A plataforma pode ser acessada pelo site da ação. Os recursos arrecadados com as doações serão destinados para comprar produtos como cestas básicas, materiais para higiene pessoal, fraldas geriátricas, máscaras de proteção, álcool em gel 70%, entre outros.