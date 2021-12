Prefeitura vai fazer testes de covid-19 em turistas no aeroporto

O prefeito Bruno Reis voltou a falar sobre a preocupação da gestão municipal com chegada da variante ômicron do coronavírus no Brasil em coletiva à imprensa na manhã desta sexta-feira (3). Neste fim de semana, a prefeitura inicia uma estratégia no aeroporto para impedir que turistas tragam a variante para cá.

"Vamos fazer testes de antígeno no sábado e no domingo no aeroporto para ampliar as precauções e proteger a nossa barreira sanitária já pensando na variante ômicron", concluiu.

Dessa vez, o gestor falou que Salvador está se articulando para ampliar a proteção contra a variante e que pode voltar abrir leitos caso ela se espalhe por aqui.

"Caso essa variante seja de fato mais agressiva e demande a abertura de novos leitos, nós estamos preparados tanto para ampliar a quantidade de leitos covid-19 que temos no Hospital Sagrada Família como para reabrir leitos em outros pontos da capital", garantiu.

Estratégia de vacinação

As falas foram dadas durante o anúncio da nova estratégia de vacinação das doses contra a covid-19 da prefeitura para este fim de semana, nos dias 4 e 5 de dezembro, quando postos volantes de vacinação serão instalados nos pontos mais movimentados da cidade.

"A novidade é que vamos ter equipes volantes de vacinação nas áreas de grande circulação de Salvador. Teremos vacinação nos shoppings, nas estações de transbordo, nas instituições religiosas. Lugares com muita movimentação pra deixar a vacina mais perto do povo", disse Reis.

A intenção é avançar ainda mais na imunização dos cidadãos com postos fixos, drives e volantes, disponibilizados em locais de grande circulação, dentre outras ações.

Sábado (4)

Público-alvo

1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais;

1ª dose para adolescentes com comborbidades, gestantes, puérperas com idade entre 12 e 17 anos;

2ª dose da Coronavac com aprazamento até 04/12/2021

2ª dose da Oxford e Pfizer com aprazamento até 03/01/2021;

3ª dose dos imunossuprimidos com 2ª dose recebida até 06/11/2021;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com 2ª dose recebida até 06/07/2021.

Locais de vacinação:

15 pontos de vacinação volantes, fixos e drives

Shoppings:

Barra - ponto fixo

Da Bahia - ponto fixo

Itaigara - ponto fixo

Bela Vista - drive thru

Estações de transbordo: Lapa e Mussurunga

Feira de São Joaquim

Aeroporto de Salvador

Terminal rodoviário

Domingo (5)

Público-alvo

1ª dose para pessoas com 12 anos ou mais;

1ª dose para adolescentes com comborbidades, gestantes, puérperas com idade entre 12 e 17 anos;

2ª dose da Coronavac com aprazamento até 05/12/2021

2ª dose da Oxford e Pfizer com aprazamento até 04/01/2021;

3ª dose dos imunossuprimidos com 2ª dose recebida até 07/11/2021;

3ª dose para pessoas com 18 anos ou mais com 2ª dose recebida até 07/07/2021.

Locais de vacinação:

14 pontos de vacinação volantes, fixos e drives

Instituições religiosas:

Igreja do Bonfim

Nossa Senhora do Ó

Conceição da Praia

Assunção

Nossa Senhora Aparecida

Igreja Universal

Aeroporto de Salvador

Terminal rodoviário