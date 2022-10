Prefeitura vai realocar família de casa com 'buraco quente' em Feira de Santana

A Prefeitura de Feira de Santana vai realocar, preventivamente, a família do imóvel que apresenta superaquecimento em um buraco no piso, no bairro Queimadinha. A decisão segue relatório técnico e, apesar da gravidade, não há risco de explosão.

O secretário de Meio Ambiente, Antônio Carlos Coelho, afirma que a recomendação é que os moradores deste imóvel deixem o local uma vez que ainda não se sabe quais gases e processos orgânicos estariam ocorrendo no subsolo da casa. “Vale salientar que este é um problema pontual”, afirma.

A família será transferida pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedeso). O gestor da Semmam explicou ainda que o poder público estará contactando empresa especializada para monitorar o problema e saber sua extensão. "Esse serviço deverá ser prestado em caráter emergencial por dispensa de licitação", pontua.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Hilda Talma, professora doutora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), que também analisou o fenômeno, reiterou que o problema é pontual e requer a instalação de piezômetros [equipamento que mede a carga de pressão] para diagnosticar e medir se existem gases sendo emitidos que causam explosões e riscos à saúde, como CO2, Óxido Carbônico, NOx, SOx e metano.

"Descartamos a possibilidade de explosão na superfície porque o teor de metano quantificado não causa risco. Mas, o gás formado na parte subterrânea é que nos causa maior preocupação. Teremos que quantificar esses gases que podem ser tóxicos também", destacou a professora.

Também participaram representantes da Defesa Civil e da Procuradoria Geral do Município (PGM).