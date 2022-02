Prefeitura vistoria obras de requalificação do Mané Dendê, no Subúrbio

A primeira etapa das obras de requalificação do Novo Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário, foi foco de vistoria com as presenças do prefeito Bruno Reis e de gestores municipais, nesta segunda-feira (28). A visita ocorreu no canteiro de obras de Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário.

Com 60% de obras concluídas nesta fase, o trabalho na bacia do Mané Dendê possui cinco etapas, no total, com previsão de entrega deste trecho inicial em agosto deste ano. O trecho de Ilha Amarela engloba obras de micro e macrodrenagem, esgotamento sanitário, melhorias na Rua Pacaembu, que está sendo totalmente requalificada, e ganhando ligação com o Parque São Bartolomeu.

“O que hoje é visto como um esgoto a céu aberto será devolvido à cidade como importante rio que é. Aqui estão sendo realizadas obras de drenagem, esgotamento sanitário, requalificação de moradias, construção de novas unidades habitacionais e diversos equipamentos públicos, como praças, anfiteatros, centros comunitários e escolas. Aqui estamos realizando uma verdadeira transformação de cunho urbano e social, nesta que já é a maior obra da história do Subúrbio”, destacou o prefeito.

(Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom)

(Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom)

As intervenções envolvem ainda contenção de encosta em solo grampeado na Rua Pacaembu, em Ilha Amarela; melhorias em 1,5 km de vias na Via Tronco e nas ruas Cabaceiras, Pacaembu, Tatuapé e Carlos Chagas, todas em Ilha Amarela; construções de 535 metros de novos trechos, a exemplo da recomposição da Travessa Carlos Chagas e de uma nova via que margeia o Rio Mané Dendê, junto ao residencial Bellas Águas; além de 1 km de trilhas, caminhos e escadarias.

Os moradores do Subúrbio também ganharão novas áreas de lazer e convivência, com a implantação de quatro novas praças nesta fase. Uma será próxima à Creche Escola Primeiro Passo Ilha Amarela, outra próxima à Rua Cabaceiras e duas ao longo da Via Tronco.

Região

As ações no Mané Dendê englobam intervenções nas áreas de infraestrutura, saneamento, habitação, mobilidade, urbanização e sustentabilidade em uma área de 800 mil m². O investimento é de mais de R$500 milhões, viabilizando benefícios para aproximadamente 45 mil habitantes.

As obras beneficiam diretamente habitantes dos bairros de Alto da Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela, contribuindo para a melhoria do bem-estar econômico e da qualidade de vida da população que reside na região, com alcance nas esferas econômica, social, saúde e urbanização.