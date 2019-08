Prefeituras-Bairro receberão R$1 milhão para obras nas localidades de Salvador

Salvador recebe durante todo o dia desta sexta-feira (16) a primeira edição do Seminário para Conselheiros Comunitários de Salvador. O evento pretende reunir cerca de 100 membros de conselhos comunitários para a abordagem de temas como a prevenção de desastres nas localidades.

A cerimônia de abertura aconteceu no auditório do Subúrbio 360, em Coutos, e contou com as presenças do prefeito ACM Neto, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis, e o secretário das Prefeituras-Bairro, Luiz Galvão, além de líderes comunitários.

Na solenidade, ACM Neto anunciou que destinará R$1 milhão para cada uma das dez Prefeituras-Bairro da cidade e que este recurso deverá ser aplicado em intervenções prioritárias nas localidades. O gestor municipal ressaltou que estas obras não devem coincidir com indicações de emendas parlamentares ou previstas no Planejamento Estratégico municipal.

Para decidir que intervenções serão feitas, os conselheiros e líderes comunitários devem se reunir com as coordenações das Prefeituras-Bairro para fazer um levantamento e análise de cada proposta.

Além da verba destinada, está em desenvolvimento um projeto que prevê a instalação de um grande centro de serviços que vai reunir, em um mesmo local, as atividades da Prefeitura-Bairro, do Distrito Sanitário de Saúde (DS) e da Gerência Regional de Educação (GRE). A primeira região contemplada será a de Pau da Lima.

De acordo com Neto, esse tipo de ação é fundamental para estreitar laços e facilitar a interlocução entre a localidade e a gestão municipal. "O trabalho de descentralização promovido pela prefeitura tem se tornado um modelo para o país, por ser voltado para a participação das pessoas e por levar a gestão para perto dos problemas. Neste momento, é necessário oxigenar esse trabalho, intensificando ainda mais o relacionamento com a população e a realização dessas ações”, afirmou o prefeito.

Luiz Galvão acrescentou ainda a importância do papel do conselheiro comunitário neste processo. “O conselheiro é um verdadeiro elo entre as ruas do bairro e a prefeitura de Salvador. Ele tem o papel de, junto às sedes das Prefeituras-Bairro, identificar questões que podem ser melhoradas nas comunidades. O seminário visa promover, de forma mais ativa e direta, a participação dessas pessoas na gestão municipal”, pontuou.

Presente no evento, Francisco Pires, líder comunitário de Novo Arvoredo, no bairro de Tancredo Neves, comemorou a iniciativa. “É importante porque valoriza o nosso trabalho com as comunidades, principalmente as mais carentes. Hoje, se os moradores abraçam e aceitam as ações é porque está sendo feito um trabalho sério e valorizado pela gestão”, opinou.