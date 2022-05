Prefeituras na Bahia têm 500 vagas com salários de até R$ 8 mil

Jequié, a 365 km de Salvador; Cristópolis, a 784 km da capital; e Muritiba, distante apenas 114 km. Essas são as cidades baianas com vagas abertas para concursos. Os salários podem chegar a até R$ 7.970,64, com possibilidade de progressão de salário por tempo de serviço, além de outros benefícios como licença prêmio e cursos de capacitação e reciclagem.

Além dos benefícios de ser servidor público, ter estabilidade financeira e profissional, com salários atrativos, a possibilidade de morar em cidades desenvolvidas do interior chamam a atenção para quem prima pela qualidade de vida.

A advogada tributarista e professora de cursos preparatórios Bia Nogueira (@profabianogueira) explica que o fato do candidato não precisar ter experiência anterior no cargo em que prestar concurso é outro atrativo, especialmente para recém-formados, que buscam um espaço no mercado de trabalho ou aqueles que desejam mudar a área de atuação.

Bia Nogueira lembra que as vagas estão diversificadas e contemplam profissionais com todos os níveis de escolaridade (Foto: Divulgação)

"O que vai determinar a capacidade de trabalhar naquele setor será a prova aplicada e suas etapas seguintes”, esclarece, destacando que a maioria dos servidores públicos trabalham em uma carga horária fixa, determinada no edital, e isso garante mais tempo para o convívio com a família e outras atividades necessárias à qualidade de vida.

Características

Bia Nogueira também destaca o fato de que as vagas estão bem diversificadas, alcançando diversos setores e formações. Em Jequié, a Câmara e a Prefeitura estão oferecendo 108 vagas, sendo 47 são imediatas e as 61 restantes, destinadas à formação de cadastro reserva de aprovados. A escolha ocorrerá através das provas objetivas, com acréscimo de avaliações dissertativas e de títulos somente para cargos de nível superior.

As avaliações estão sob a responsabilidade do Instituto Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e as inscrições se encerrarão em 23 de maio de 2022. As jornadas de trabalho variam de de 20 a 40 horas semanais, a depender da vaga pleiteada e os salários variam entre R$ 1.539,92 e R$ 4.096,18.

A professora salienta que a prova do concurso para Prefeitura de Jequié será elaborada pela Consulplan, que é uma banca bem tradicional na atuação de concursos de grande relevância. “Suas questões são bem objetivas e não são complexas. A banca gosta de cobrar a literalidade dos assuntos exigidos no edital e frequentemente usa pegadinhas nas suas questões”, orienta.

Em Muritiba, as inscrições para funções de nível fundamental, médio, técnico e superior podem ser feitas até o dia 20 de maio e a elaboração da prova ficará à cargo do Instituto Ação. Os salários iniciais dos aprovados variarão de R$ 1.212,00 a R$ 1.800,00. A realização das provas objetivas está prevista para o dia 12 de junho.

Uma vez aprovados, os candidatos também serão submetidos à prova de títulos. Para a função de motorista, haverá ainda a aplicação de uma prova prática. As de dúvidas podem ser esclarecidas pelos canais: acaobainstituto@gmail.com e (75) 99703-3227.

Estudos

Os concursos para a Prefeitura de Cristópolis e a Prefeitura de Muritiba terão as provas elaboradas pelo Instituto Bahia e Instituto Ação, respectivamente, que são bancas novas, sem tradição na execução de concursos, mas que já foram responsáveis pela aplicação de provas para outras prefeituras do interior da Bahia.

Em Cristópolis, são oferecidas 127 vagas imediatas, além da formação de 106 cadastros de reserva. Atenção porque as inscrições se encerram nessa segunda-feira, 16. No município da região de Barreiras, a remuneração varia de R$ 1.212,00 a R$ 7.970,64 e estão voltadas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de junho de 2022, com duração máxima de três horas.

Como nos outros processos, a prova de títulos será a segunda etapa classificatória, mas somente para os inscritos nos cargos de nível superior, desde que devidamente habilitados na primeira etapa e que estejam dentro do quantitativo previsto em edital. As dúvidas podem ser solucionadas por meio do telefone (75) 2102-3679 ou na página https://isba.selecao.net.br/

A professora reforça que, para obter um bom resultado no concurso, são necessários dedicação e treino. “Por isso é importante você montar um bom cronograma de estudo que compreenda todos os assuntos elencados no edital, e resolver muitas provas da banca para se familiarizar com a linguagem e abordagem”, ensina. Bia diz que há um segredo para a aprovação que muitos desconhecem e diz respeito à banca que vai aplicar sua prova.

“O ideal é que você acesse os editais anteriores para conhecer o que já é costumeiro ser cobrado. Conheça muito bem a vaga para a qual você está se candidatando, assim como todas as etapas até a efetivação”, finaliza a preparadora, destacando que ter uma noção geral do concurso dará mais segurança.

Receita vencedora:

1. Dedique tempo e uma leitura cuidadosa para o edital do concurso;

2. A partir do edital, monte uma estratégia de estudo que possibilite preparação diária, sem esquecer a importância do lazer e do descanso para o bom desempenho;

3. Treine muito em provas de concursos anteriores e naquelas realizada pela banca do concurso em questão;

4. Não ignore a importância dos mapas mentais, resumos e esquemas que ajudam a memorizar o conteúdo e servem como suporte;

5. Se puder, busque cursos preparatórios que desenvolvem uma rotina voltada justamente para as seleções. Boa sorte!