Premiada, Atlanta é renovada para 4ª temporada

O canal por assinatura FX anunciou que a série Atlanta vai ganhar uma quarta temporada, que será filmada juntamente com a terceira. A estreia ficará para 2020, já que as gravações começarão só em março. ” O que podemos dizer sobre Atlanta, que ganhou tantos prêmios e se tornou uma das melhores séries no ar atualmente?”, comentou Eric Schrier, presidente da FX Entertainment. “Este grupo de colaboradores e elenco criaram uma das histórias mais originais e inovadoras desta geração, e estamos orgulhosos de ser parceiros deles nesta empreitada”, completou.

Criada e estrelada por Donald Glover, Atlanta aborda a vida de uma dupla de primos que trabalha para melhorar suas vidas na cidade norte-americana do título. Glover vive Earn, um jovem assessor que tenta ajudar o primo, Alfred 'Paper Boi' Miles (Brian Tyree Henry), a decolar sua carreira de rapper. A lista de personagens centrais da série ainda inclui Darius (Lakeith Stanfield), braço direito de Alfred; e Van (Zazie Beetz), melhor amiga e mãe do filho de Earn. Em suas duas primeiras temporadas, Atlanta venceu cinco Emmys e dois Globos de Ouro.