Premiê anuncia suspensão de todos os voos entre França e Brasil

A França decidiu nesta terça-feira (13) suspender todos os voos entre o país e o Brasil por conta da preocupação com a variante brasileira do coronavírus.

"Constatamos que a situação se agrava e decidimos, portanto, suspender até um novo aviso todos os voos entre Brasil e França", anunciou o primeiro-ministro Jean Castex.

Os franceses temem que variantes do país, como a P1, descoberta em Manaus, compliquem a situação, por conta de riscos de ser mais transmissível e letal.

A variante brasileira tem pouca presença na França, mas profissionais de saúde alertaram que há uma propagação desse vírus no país, pedindo ação do governo para evitar a disseminação, justamente porque a P1 se espalha rapidamente.

O ministro de Saúde francês, Olivier Veran, disse no último mês que cerca de 6% dos casos de covid-19 na França eram de variantes do Brasil e da África do Sul.