Premiê do Reino Unido pede suspensão do Parlamento até meados de outubro

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou, nesta quarta-feira (28), que pediu à rainha Elizabeth II permissão para fechar o Parlamento por várias semanas antes de 31 de outubro, data final para o chamado Brexit, processo para a retirada do país da União Europeia.

A iniciativa de Johnson torna mais difícil que parlamentares consigam aprovar leis que evitem um Brexit sem acordo.

O premiê britânico quer suspender o Parlamento a partir de 11 de setembro e programar o chamado Discurso da Rainha - para apresentar planos do governo - para 14 de outubro, marcando a volta dos trabalhos legislativos.

"Precisamos seguir em frente com nossa agenda doméstica e é por isso que estamos anunciando o Discurso da Rainha para 14 de outubro", disse Johnson à imprensa britânica.

A libra reagiu em forte baixa ao gesto de Johnson. Às 7h55 (de Brasília), a moeda britânica recuava a US$ 1,2207, de US$ 1,2287 no fim da tarde de ontem, após atingir mais cedo a mínima intraday de US$ 1,2155.

Apesar de críticas de que o Parlamento não terá condições de tentar evitar um Brexit sem acordo, Johnson disse que haverá "bastante tempo" para os legisladores debaterem o Brexit.

Para Anna Soubry, líder do partido Grupo Independente pela Mudança, Johnson está "deliberadamente fechando o Parlamento para impedir que os representantes eleitos do povo façam" seu trabalho. Com informações da Dow Jones Newswires.