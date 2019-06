Prêmio americano para o casal do samba baiano

Carla Perez e Xanddy (foto/divulgação)

O samba da Bahia terá reconhecimento internacional no Focus Brasil Orlando, com Xanddy e Carla Perez. Eles formam um dos casais de artistas mais famosos do Brasil. Ambos, ainda muito jovens, se tornaram expoentes de uma nova geração que reinventou o “samba da Bahia”, exportando-o há três décadas para o Brasil e para o mundo, com grande sucesso. É por isso que serão homenageados pelo Focus Brasil, a maior premiação internacional para artistas brasileiros (em parceria com a Globo Internacional), que acontece de 24 a 27 de outubro no I-Drive Nascar, na edição de Orlando. O jornalista e produtor baiano Carlos Borges, criador do evento que é realizado há 22 anos e hoje está presente com dez edições em cinco países, cita a escolha do casal como “um tributo a uma geração que criou um movimento paralelo à axé music e tomou conta do Brasil”.

TUM-TUM-TUM*

1 Depois de comemorar seu aniversário dia 26 de junho, Gilberto Gil embarca para mais uma turnê europeia com seu novo show baseado no disco Ok Ok Ok. Acompanhado de sua banda, ele começa dia 5 de julho em Viena (Áustria) e encerra dia 13 de agosto em Oslo, na Noruega.

2 O Parangolé lançou durante o programa TVZ, exibido pelo Multishow, o clipe de sua nova música de trabalho, Diferenciada, composição de Luciano Chaves, Bruno Toquinho e Tom Lima. As filmagens aconteceram em São Paulo, sob o comando do diretor Alex Batista.

3 O primeiro álbum da banda Papazoni, sob o comando do novo vocalista Felipe Gama, já está disponível para download no site do Sua Música e no Pida Music. O CD apresenta quatro músicas inéditas (entre elas Derrama e Bloquinho das Solteiras), regravações dos maiores hits do momento, além de canções que fazem parte da história da Papazoni.

4 Até a próxima terça, Adelmário Coelho contabilizará mais de 10 shows pelo interior da Bahia se destacando mais uma vez como um dos grandes nomes do forró.



Iemanjá em mar europeu

Mais uma vez, pelo sétimo ano consecutivo, a baiana Solange Barreto realiza o Festival Cultural Brasileiro -Festa de Iemanjá na bela cidade de Nice no sul da França. Ela reproduz na Côte d’Azur a bela festa em homenagem à Rainha do Mar que acontece dia 2 de fevereiro no Rio Vermelho, em Salvador. Este ano, o evento ocorrerá dia 7 de julho com todo esmero que ela faz questão de mostrar não só aos brasileiros que por lá vivem como aos europeus que fazem questão de conhecer tão bela manifestação na cidade de São Salvador. Para se ter uma ideia, ela já levou como atração o ex-timbaleiro Ninha, que fez um belo show e ficou encantado com o que viu. Mesmo com pouca grana, Solange não deixa a peteca cair.

Um baiano em Montreux

O músico baiano Afro Jhow é um dos destaques da edição 2019 do Festival de Montreux, na Suíça, considerado um dos melhores festivais de jazz da Europa. Acompanhado pelo multi-instrumentista Pedro Degaut, percussionista Claudinho Quabales e pelo DJ Black Pandae, ele se apresenta dentro da programação dedicada aos novos talentos. Seu projeto é uma releitura musical contemporânea, com o objetivo de fortalecer e divulgar diversas expressões culturais. No repertório, músicas que passeiam por diversos gêneros da música afro, caribenha e brasileira.