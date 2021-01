Prêmio Baianos do Ano divulga vencedores e destaca promessas para 2021; veja

Saímos de 2020, mas ele ainda não saiu da gente. Para o mal e, menos mal, para o bem, afinal, hoje é dia de revelar os vencedores da edição de estreia do Prêmio Baianos do Ano, da coluna Baianidades. São seis os destaques da condecoração, que passa a constar no calendário anual do CORREIO, e deve crescer em 2021, com mais categorias, ideias e parcerias.

Desta vez, o modelo de escolha dos destaques contou com o apoio de seis especialistas, que indicaram uma lista tríplice nas categorias Arte e Cultura, Música, Literatura, Ciência, Humor e Internet, e Esporte, temas mais comuns tratados na coluna assinada pelos jornalista André Uzêda e João Gabriel Galdea.

Após justificar os votos de quem entrou na lista de votação, os curadores indicaram quem também poderia estar nela (se tivesse mais espaço) ou, para já iniciar a corrida para a segunda edição, quem está chegando para se tornar um Baiano do Ano em 2021.

A votação nos destaques de 2020 ocorreu entre terça e quinta-feira, num hotsite especial para a premiação, e contou com 8.886 votos, no total. Cada pessoa só podia votar uma vez em cada categoria, o que impediu que simpatizantes dos candidatos votassem mais de uma vez neles.

ARTE E CULTURA

A categoria Arte e Cultura, que teve o jornalista e radialista Renato Cordeiro como curador, trouxe como candidatos, ao invés de personalidades, coletivos, e foi a votação mais equilibrada.

Com 40,4% dos votos, a MOSTRA ITINERANTE MAHOMED BAMBA (MIMB), projeto que une cinema e ação social em comunidades de Salvador, foi a vencedora da categoria. Em segundo ficou o Observatório da Economia Criativa da Bahia (Obec-BA) e seu acompanhamento do setor criativo durante a pandemia de coronavírus, com 32,3% da preferência dos leitores. Em terceiro, a Associação Grupo Estado Dramático, que está à frente do Teatro Gamboa Nova, também com ações destacadas durante a pandemia: teve 27,3% dos votos.

Apresentador do programa Multicultura, da Educadora FM, Cordeiro acompanha e conhece como poucos a cena artística e cultural da Bahia, e indicou quem deve vir com força para o prêmio em 2021. "Nas HQs, Hugo Canuto, finalista do Prêmio Jabuti pela HQ Contos dos Orixás, e Marcelo Lima, autor dos Afrofuturistas (vencedor do edital Rumos) e de O Bicho Que Chegou a Feira (contemplado na segunda edição do Selo João Ubaldo Ribeiro)", indicou o especialista.

"No cinema, a cineasta Ana do Carmo, diretora do curta A Mulher no Fim do Mundo, vencedor de cinco prêmios no Brazil International Monthly Independent Film Festival, e cujo Sol a Pino foi um dos três projetos de longa-metragem selecionados para a Gira de Projetos Zózimo Bulbul, promovido pelo Centro Afro Carioca de Cinema Zózimo Bulbul com apoio da Netflix e da Telecine", complementou.

MÚSICA

Na categoria Música, LUEDJI LUNA foi eleita a Baiana do Ano, com 48,4% dos votos dos leitores. Esse ano, ela lançou o segundo álbum de carreira, Bom Mesmo é Estar Debaixo D'Água, que figura em várias listas de Melhores do Ano. Atrás dela, o mestre Mateus Aleluia, com 32,9% da preferência popular, e em terceiro os ultrapopulares Barões da Pisadinha, com 18,6% dos votos.



"Menção para o produtor Rafa Dias, pelos trabalhos com o ÁttoxxÁ, o disco de seu projeto solo e as diversas produções, entre elas faixas com Anitta, Cardi B, Ludmilla e Major Lazer", destaca o curador de Música, Luciano Matos, editor do site El Cabong, especializado em Música, que está è frente do Festival Radioca.

Matos também destacou o ano de Tierry, compositor de sucesso que, em 2020, emplacou como cantor, "viralizando vários hits, um atrás do outro, nas plataformas de streamings". É o autor e intérprete de Rita, uma das músicas mais tocadas do país no ano.

LITERATURA

Autor de Torto Arado, livro que muitos especialistas já convencionaram classificar como um clássico, ITAMAR VIEIRA JUNIOR era favoritíssimo a Baiano do Ano na Literatura, especialmente depois de receber os prêmios Jabuti e Oceanos, dois dos principais reconhecimentos do campo literário. E favoritismo às vezes ganha jogo, sim: com 47,7%, leva o reconhecimento dos leitores.

Em segundo na lista tríplice definida pela jornalista, professora e cronista Kátia Borges, com 35,3% dos votos, ficou a escritora e professora Evelina Hoisel, primeira mulher a presidir a Academia de Letras da Bahia (ALB) e que levou esse ano o Prêmio Mário de Andrade da Biblioteca Nacional. Franklin Carvalho, vencedor do Prêmio Nacional da ALB, teve 17% dos votos.

Kátia Borges também mencionou como destaques do ano autores como João José Reis (Jabuti), Alan Alves de Brito (Jabuti), Tiago D. Oliveira (Oceanos) e Davi Boaventura (São Paulo de Literatura), "que tiveram os seus livros figurando entre os finalistas de prêmios nacionais reconhecidamente importantes e bastante concorridos".

Menções honrosas também para os livros Laboratório de Incertezas (editora Malê), de Wesley Correia; #nibrotas (Licuri Livros Artesanais), de Nilson Galvão; e Os Garotos Além da Trilha (Caramurê), de Saulo Dourado.

Nelson Maca, curador da Balada Literária na Bahia, e Emmanuel Mirdad, coordenador da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), também mereceram destaques da curadora. O primeiro por Relatos da Guerra Preta ou Bahia Baixa Estação (Blackitude); o segundo por sua estreia no romance com Oroboro Baobá (Penalux).

Entre as feiras literárias, que foram adiadas ou migraram para o online, destaque para a editora Caramurê, capitaneada por Márzia Lima e Fernando Oberlaender, que "ousou estrear o seu próprio festival, o Felica, em meio à crise e com programação transmídia, que teve curadoria de Breno Fernandes".

CIÊNCIA

Na Ciência, outro favoritismo confirmado após o fechamento das urnas virtuais: a biomédica JAQUELINE GOES, responsável por mapear os primeiros genomas do novo coronavírus no Brasil, foi a preferida dos leitores com 80,4%. Logo atrás da mestre em Biotecnologia e doutora em Patologia, outros personagens importantes na briga contra a covid-19: Gustavo Cabral, coordenador da equipe do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, que desenvolve a vacina, teve 10,8% dos votos; e a professora Gloria Teixeira, membro da Rede Covida – Ciência, Informação e Solidariedade, com 8,8% da preferência.

Para o curador da cateogoria, o jornalista Jorge Gauthier, especialista em Jornalismo Científico e Tecnológico pela UFBA, outros destaques da Ciência baiana no ano foram a professora Maria Yury Ichihara, que desenvolveu estudo inédito sobre a desigualdade no Brasil junto à Fundação Oswaldo Cruz na Bahia; a professora Nilse Querino, diretora do Instituto de Infectologia da Bahia que se tornou uma referência nas orientações em relação ao vírus, e o professor Roberto Badaró, pesquisador-chefe Instituto de Tecnologias em Saúde do Cimatec, também com atuação relevante na pandemia.

HUMOR E INTERNET

Se você disser que MENOR NICO desafina, amor, saiba que isso não o provoca nele nenhum abalo na popularidade, a ponto de vencer a votação do Baianos do Ano com 53% dos votos, mesmo contra candidatos bastante populares como Dum Ice (27,3% dos votos) e Sthefane Matos (19,6%).

O menino humilde da zona rural de Antônio Cardoso já tinha viralizado em diversos vídeos de WhatsApp cantando fora do tom, sem melodia, mas isso também não empatou sua ascenção rumo ao topo das paradas com a música ‘Amor ou o Litrão’, interpretada ao lado de Petter Ferraz. Um fenômeno em carisma, simpatia e cliques sem precedentes.

Para Nereida Albernaz, jornalista especialista em celebridades que indicou os três nomes para o Baianos do Ano em Humor e Internet, o humorista e digital influencer Cristian Bell também foi um destaque do ano. "O soteropolitano conquistou o público e já é reconhecido em outros estados. Nesse compasso ele com certeza estará entre os Baianos do Ano de 2021", prevê ela.

ESPORTE

A maratona para chegar ao topo da categoria foi vencida de braçada por ANA MARCELA CUNHA. A jovem veterana da maratona aquática, pentacampeã mundial e com cinco medalhas de ouro em oito provas disputadas no ano, teve 55,1% dos votos dos leitores. Logo atrás dela outra mulher de alta performance: a boxeadora Beatriz Ferreira. Campeã mundial e pan-americana em 2019, a pugilista foi campeã brasileira em 2020 e segue líder do ranking mundial.

A terceira posição, com 12,9% da preferência, ficou com o tenista Natan Rodrigues, 18 anos, que se tornou, em outubro, o primeiro baiano a chegar à final do Torneio de Roland Garros. Segundo colocado entre as duplas na categoria juvenil, confirmou o crescimento e chegou a 8º no ranking mundial.

Segundo o curador da categoria, o jornalista e editor de Esportes do CORREIO Herbem Gramacho, uma das promessas para a lista no próximo ano é o nadador Guilherme Caribé, recordista e bicampeão Brasileiro Juvenil dos 50m livre (2018/2019) e que, em 2020, entrou para o "clube dos 49 segundos" nos 100m livre.