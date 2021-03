Prêmio Barra Mulher homenageia mulheres que transformam o mundo

A valorização do papel da mulher no mundo é o objetivo central da 11ª edição do Prêmio Barra Mulher, realizado pelo Shopping Barra. Em acordo com o atual cenário mundial de crise sanitária, o Barra Mulher 2021 terá um formato diferente e utilizará as plataformas digitais para contar a história das mulheres homenageadas.

Neste ano, a iniciativa vai além e doará 2 toneladas de fraldas descartáveis e produtos de higiene feminina para as pessoas atendidas pela Irmã Violeta, uma das homenageadas. Completam o time de peso do Barra Mulher 2021 a biomédica e cientista Jaqueline Goes, que fez o sequenciamento dos genomas do novo coronavírus no Brasil; a médica Ceuci Nunes, diretora Geral do Couto Maia; a pugilista Bia Ferreira, campeã mundial de boxe; a cantora, compositora e apresentadora Pitty; a fundadora da ONG Abraço à Microcefalia, Joana Passos; a jornalista Luana Assiz, da TV Bahia; a bailarina Ruti Campos, idealizadora do Projeto Sorriso de Criança; a epidemiologista Maria da Glória Teixeira, integrante da Rede Covid Ciência Informação e Solidariedade; e a médica pediátrica Célia Britto, que realizou cirurgia de separação de siamesas com técnica inédita no país.

O Shopping Barra sempre presta um tributo àquelas que estão à frente de alguma ação social ou atividade profissional na Bahia. “Apesar das adversidade que enfrentamos junto à sociedade, entendemos que, mais do que nunca, as mulheres mereciam esse reconhecimento. Essas dez, que foram eleitas por um júri e também por voto popular, são mulheres que transformam vidas, inclusive na área de saúde, no enfrentamento à covid-19”, destaca Mirela Cubilhas, diretora da Enashopp, que administra o shopping. Além da premiação, o estabelecimento promove uma exposição contando a trajetória de cada uma das homenageadas. “Elas representam todas as mulheres do mundo, que merecem as nossas homenagens”, acrescenta.

O Barra Mulher é dedicado a elas por suas ações, pensamentos e olhares transformadores. Nomes de peso como as juristas Luislinda Valois e Eliana Calmon, a geógrafa e historiadora Consuelo Pondé, a educadora e escritora Mabel Veloso, a arquiteta Eliane Kruschewsky, a líder religiosa Mãe Stella de Oxóssi, as cantoras Daniela Mercury e Ivete Sangalo, entre tantas outras personalidades que já foram homenageadas em edições anteriores, serão lembradas, reforçando o conceito de que todas as mulheres do mundo merecem esse reconhecimento.

O elenco de homenageadas é selecionado através de uma comissão julgadora, composta por formadores de opinião, além do voto popular, realizado através de enquete nas redes sociais do Barra. O troféu Barra Mulher é inspirado na divindade feminina, idealizado pelo designer Ray Vianna. A imagem representa elegância, altivez, respeito e coragem.