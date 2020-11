Prêmio Braskem de Teatro, Sarauzinho da Calu estreia versão digital

Vencedor do Prêmio Braskem de Teatro 2020 como melhor Espetáculo Infantojuvenil, o Sarauzinho da Calu comemora seus dois anos com o lançamento de um nova versão. Novas músicas e poesias serão incorporadas à peça que ganha um novo nome em homenagem ao novo formato: Rede Calu Interativa será um espetáculo online e que será apresentado no próximo sábado (14), às 16h.

O espetáculo será transmitido pelo Sympla. Para fomentar a interação com o público, a produção está recebendo vídeos de até 1 minuto com desenhos feitos por crianças falando do universo infantil, sobre mulheres que marcaram história e sobre os seus próprios cabelos. Os vídeos podem ser enviados até esta segunda (9). Ao todo, 20 vídeos serão exibidos durante a apresentação. O material deve ser enviado para o e-mail sarauzinhodacalu@gmail.com ou para o WhatsApp (71) 98727-6191.

“Com este cenário, a gente pensou como é que o Sarauzinho vai conversar com esse novo mundo”, pontua a diretora da peça, a atriz e escritora, Cássia Valle. Unidos pela tecnologia, cada um dos oito atores e quatro músicos prometem encantar crianças e adultos.

Os ingressos estão à venda neste link do Sympla por R$ 10 (valor único). Ainda há a opção de ingressos solidários, a R$ 20 e R$ 30. Parte da renda arrecadada será doada para o Hospital Martagão Gesteira e para a Organização de Auxílio Fraterno (OAF), que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade em Salvador.

O espetáculo é inspirado no livro “Calu, uma menina cheia de histórias”, escrito por Cássia e Luciana Palmeira, e traz a narrativa teatral de uma menina negra, que a partir das histórias que escreve em seu bloquinho, cria um universo carregado de simbologias da cultura afro-brasileira.

“Cada vez mais, todas as vezes que a gente faz apresentações, a gente vê o quão é importante essa representatividade e respeito à nossa ancestralidade. Se a gente arranja uma forma lúdica de falar sobre essas questões desde a infância, nossas crianças crescem e se tornam adultos mais empoderados”, diz Cássia Valle.

Com música, histórias, canções e poemas, a montagem fala da importância de conhecer os sonhos de crianças negras, respeitando a tradição, memória e identidade.