Prêmio Capes Talento Universitário atrai mais de 12 mil estudantes

Mais de 12 mil graduandos já se inscreveram para o 1º Prêmio Capes Talento Universitário. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com o Ministério da Educação (MEC), premiará mil estudantes de cursos de graduação com o valor de R$ 5 mil.

As inscrições encerrariam ontem (12), no entanto o período foi prorrogado para até às 23h59 desta quarta-feira, 13 de novembro. Agora, os estudantes têm 24 horas a mais para aproveitar a oportunidade. O processo deve ser feito pelo portal do Prêmio.

Segundo a Capes, a competição busca reconhecer o desempenho dos alunos de todas as áreas que tenham elevado grau de desenvolvimento de competências cognitivas. Além de valorizar e premiar os melhores estudantes, o Prêmio Capes Talento Universitário vai subsidiar estudos e pesquisas da Capes para a formulação de políticas públicas para a educação superior.

Uma prova de 80 questões de múltipla escolha será aplicada pela Capes, por meio da Cesgranrio. A aplicação será realizada em 8 de dezembro, à tarde, em 60 municípios brasileiros, localizados nas 27 unidades da Federação. A premiação vai oferecer, ao todo, R$ 5 milhões. O resultado será divulgado até 31 de janeiro de 2020.

Para se inscrever, o estudante deve ser brasileiro, ter iniciado a graduação em 2019 e ter realizado o Enem em 2017 ou 2018. Além disso, os mesmos, não podem ter débito, de qualquer natureza, com a Capes, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou outras agências ou instituições de fomento à pesquisa.