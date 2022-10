Está chegando a hora de escolher a mineradora e a personalidade do setor que mais se destacaram na mineração baiana em 2022. Pelo quarto ano consecutivo, a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) promove o Prêmio CBPM de Mineração, que é o reconhecimento da mineração da Bahia, que hoje é o terceiro maior produtor mineral do país. A escolha será feita por votação ao longo do mês de novembro no site da CBPM (www.cbpm.ba.gov.br) e os ganhadores serão homenageados com troféus esculpidos pelo renomado artista plástico baiano Bel Borba.

O prêmio, que este ano integra a programação dos 50 anos da CBPM, visa reconhecer as ações de destaque das empresas mineradoras baianas e de pessoas, que de alguma forma, fizeram a diferença para a mineração do estado esse ano. A votação é aberta ao público e ao preencher o formulário o participante informará qual empresa e personalidade que mais se destacaram na sua opinião. Vale ressaltar, que as premiações são individuais e a escolha da personalidade do ano não ocorre em conjunto com a da mineradora. A divulgação dos resultados e a cerimônia de premiação acontecerão no mês de dezembro, inclusive quando a CBPM comemora os 50 anos da sua fundação.

Histórico do prêmio

Criado em 2019, o Prêmio CBPM já homenageou grandes nomes do setor. Em seu primeiro ano, o destaque foi para o empresário e fundador da Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa), José Corgosinho de Carvalho Filho. Corgosinho foi homenageado por toda sua trajetória de sucesso. Além de ter concebido e construído, na Bahia, uma das mais importantes empresas na área de mineração, metalurgia e reflorestamento do país, o empresário teve também grande atuação na área social, através da Fundação José Carvalho. Radicado na Bahia desde 1960, o fundador da Ferbasa faleceu em 2015, aos 84 anos.

Em 2020, as premiações foram para a Mineração Caraíba, atual Ero Brasil Caraíba, e seu então diretor Manoel Valério. A empresa, que há alguns anos teve a sua principal mina alagada e quase fechou, registrou uma excelente recuperação. Em 2020, ela movimentou mais de R$1 bilhão, manteve 3.000 empregos e investiu em pesquisa. A impressionante recuperação econômica, aliada a uma forte presença socioambiental na comunidade foram diferenciais para a conquista do prêmio. Já a realização de ações que geraram a melhoria no ambiente de trabalho e da mineração como um todo foram alguns dos motivos que levaram Manoel Valério a conquistar o título.

Já no ano passado, os grandes vencedores foram a Yamana Gold, empresa que é responsável pela produção de ouro no município de Jacobina, norte do estado da Bahia, que levou o título com mais de 55% dos votos. E como personalidade do ano, o eleito foi Sandro Magalhães, vice-presidente da Yamana Gold, com mais de 40% dos votos. A empresa ganhou destaque pelas ações socioambientais realizadas nas comunidades vizinhas de onde está instalada. Um dos exemplos é o Programa de Desenvolvimento Comunitário que prevê melhorias nas comunidades de Jaboticaba e Itapicuru como, por exemplo, a implantação de internet de fibra óptica, a reforma e reconstrução das casas e a pavimentação asfáltica.

Carolina Sampaio Batista, então diretora-jurídica da Yamana Gold, recebeu o troféu em nome da companhia e o vencedor do prêmio de personalidade da mineração em 2021, Sandro Magalhães (Divulgação CBPM)

Para o presidente da CBPM, Antonio Carlos Tramm, o Prêmio CBPM é um momento muito importante para ressaltar a importância da mineração. “O prêmio CBPM é uma forma que encontramos para homenagear as mineradoras e personalidades do setor, por tudo que eles fizeram e os impactos positivos que eles trouxeram para a mineração na Bahia. O reconhecimento é ainda mais impactante uma vez que se trata de uma eleição democrática, onde os votos são do próprio setor e de pessoas que convivem diariamente com a mineração em seus municípios ou regiões dando aos campeões uma espécie de selo de qualidade”, pontua Tramm.

A CBPM

Ao longo dos seus quase 50 anos, a CBPM é a empresa de pesquisa e desenvolvimento do Estado da Bahia. Sua atuação é centrada na ampliação e aprimoramento do conhecimento geológico do território baiano, na identificação e pesquisa de seus recursos minerais e no fomento ao seu aproveitamento, atraindo, para este fim, a iniciativa privada.

Fundada em 18 de dezembro de 1972, a CBPM é a única empresa estatal no cenário da pesquisa mineral no Brasil. O acervo de dados e informações geológicas, geradas e difundidas por ela ao longo da sua trajetória, contribuiu para tornar a Bahia um dos estados brasileiros mais bem estudados e conhecidos geologicamente, pondo em destaque a grande diversidade de seus ambientes geológicos, ricos em depósitos minerais.

