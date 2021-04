Prêmio da Samsung recebe inscrições de alunos da rede pública

Desafiando alunos e educadores do ensino médio da rede pública a desenvolver soluções criativas para demandas locais por meio de projetos tecnológicos e/ou científicos, a oitava edição do Prêmio Respostas para o Amanhã está com inscrições abertas. A premiação é uma iniciativa nacional do Solve For Tomorrow, programa global da Samsung que em 2021 acontece em 35 países. A inscrição ficará disponíveis até 30 de junho no site do programa.

Para participar, será preciso montar uma equipe de 3 a 5 participantes matriculados numa mesma turma/classe em que o professor mentor lecione. A inscrição é de responsabilidade do professor, ou professora, orientador(a) do grupo, que também deve enviar uma ideia do projeto a ser executado pela equipe por meio da abordagem STEM – sigla em inglês para Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática).

Os professores devem ser das áreas de biologia, física, química e matemática que lecionem no ensino médio na rede pública. No site da competição, é possível encontrar materiais e cursos que ajudam os docentes nas aulas e execução dos projetos. Já aos estudantes é oferecido um ambiente formativo com mais informações sobre abordagem STEM, conhecimento científico e trabalho em equipe.

Os(as) docentes inscritos(as) serão convidados(as) a participar de um webinar sobre prototipagem e, nas etapas seguintes, as equipes semifinalistas e finalistas terão o apoio de mentores para desenvolver os projetos. Os mentores poderão ser escolhidos pelos próprios participantes, devendo ser apenas de outras áreas do conhecimento, como Ciências Humanas e suas Tecnologias ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Premiação

As escolas dos três primeiros colocados receberão uma smart TV como prêmio. Os ganhadores no primeiro lugar recebem também, cada um, smartphone Galaxy. Quem ficar no segundo lugar recebe um tablet e no terceiro um Smartwatch (relógio inteligente) Samsung Active. As equipes finalistas e semifinalistas também receberão premiações.

No Brasil, O Prêmio Respostas para o Amanhã é realizado desde 2014 e tem abrangência nacional, com coordenação geral do CENPEC Educação - Centro de Estudos e Pesquisa. Já participaram 62.906 estudantes, 15.803 professores e 5.036 escolas públicas em 8.113 projetos.





