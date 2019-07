Prêmio Multishow 2019 divulga indicados; veja lista

Os indicados ao Prêmio Multishow foram anunciados ao longo desta segunda (29), através de ações com influenciadores digitais. Os vencedores serão escolhidos em votação aberta ao público.

Marília Mendonça e Anitta são as artistas com o maior número de indicações, com quatro cada.

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em um acidente aéreo em maio deste ano, ganhou indicações póstumas em três categorias: Cantor do ano, Música do ano e Música chiclete do ano, por conta de Jenifer, composição que, embora lançada no ano passado, foi um dos grandes hits do verão deste ano de 2019.

A Bahia também está bem representada na premiação. A cantora baiana Ivete Sangalo concorre ao prêmio de Cantora do Ano, e Simone e Simaria a Dupla do ano. Destaque também para a BaianaSystem, que disputa duas categorias: Show do Ano e Grupo do Ano.

O Prêmio Multishow 2019 será apresentado por Anitta e Paulo Gustavo e acontece no dia 29 de outubro na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.





Indicados nas principais categorias:

Clipe do ano

"Amor bandido" - Lexa e MC Kekel

"Bem pior que eu" - Marília Mendonça

"Garupa" - Luísa Sonza e Pabllo Vittar

"Terremoto" - Anitta e Kevinho

"Vingança" - Luan Santana e Mc Kekel

Cantor do ano:

Dilsinho

Ferrugem

Gabriel Diniz

Gusttavo Lima

Wesley Safadão

Cantora do ano:

Anitta

Ivete Sangalo

Iza

Ludmilla

Marília Mendonça

Música do ano:

"Atrasadinha" – Felipe Araújo com participação de Ferrugem

"Dona de mim" – Iza

"Jenifer" – Gabriel Diniz

"Péssimo negócio" – Dilsinho

"Todo mundo vai sofrer" – Marília Mendonça

Show do ano:

BaianaSystem

Gusttavo Lima

Marília Mendonça

Thiaguinho

Tribalistas

Dupla do ano:

Anavitória

Jorge e Matheus

Matheus e Kauan

Simone e Simaria

Zé Neto e Cristiano

Grupo do ano:

Atitude 67

Baiana System

Melim

Sorriso Maroto

Turma do Pagode

Experimente:

Duda Beat

Jão

Lagum

Malía

Vitão

Música Chiclete do Ano: