Prêmio Nelson Mandela será nesta sexta-feira (22) em Salvador

A União de Sociedades Espiritualistas, Filosóficas, Científicas e Religiosas – Unisoes marca seus 30 anos de atividades, reconhecendo pessoas e instituições que vêm se destacando em ações voltadas para a construção de um mundo mais humano e solidário. Este é o objetivo do Prêmio Nelson Mandela, que apresenta sua segunda edição na sexta-feira (22), às 18h, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, e o vereador Téo Senna são alguns dos convidados. Os premiados receberão um troféu – um baixo-relevo de uma representação do líder sul-africano Nelson Mandela, Prêmio Nobel da Paz de 1993 – criado pelo artista plástico Roberto D’Araújo.

Os agraciados de 2019 vão receber o prêmio nas seguintes categorias: Obra Humanitária: Mansão do Caminho (Divaldo Franco); Saúde Pública: Hospital Aristides Maltez, referência no tratamento de pessoas com câncer (Washington Couto); Educação: professor José Wilson Santos, idealizador das Faculdades Integradas AGES em diversos municípios da Bahia; Direito pela Paz e Ética: Sérgio Nogueira Reis, Mestre em Direito e introdutor da abordagem transdisciplinar holística na área jurídica; Projetos Socioculturais: Neojibá – Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis Infantis da Bahia (Maestro Ricardo Castro); Meio Ambiente e Sustentabilidade: Ernst Götsch, criador da Agricultura Sintrópica; Cooperação Inter-Religiosa: URI – Iniciativa das Religiões Unidas (Enoé Texier); Projeto Artístico e Cultural: Escola Pracatum (Carlinhos Brown); Relevância Científica: Ricardo Ribeiro dos Santos e Milena Soares (Fiocruz e Senai Cimatec), pioneiros no trabalho de Pesquisa com Células Tronco e Biotecnologia; e Mídia da Paz: José Raimundo, repórter da Rede Bahia de Televisão.

A primeira edição do Prêmio Nelson Mandela, em 2014, marcou os 25 anos de fundação da Unisoes, tendo sido premiados: o ambientalista Eduardo Athayde; a educadora Leda Jesuíno; a jornalista Cássia Candra; o político Téo Senna; Hospital Santo Antônio (Obras Sociais Irmã Dulce); Lemos Passos (Empresa Socialmente Responsável).

A ialorixá Mãe Stella de Oxóssi, premiada na categoria Cultura, na edição de lançamento do prêmio (2014), será homenageada na solenidade de entrega desta edição do Prêmio Nelson Mandela, no próximo dia 22/11.

“A Unisoes é um movimento que objetiva a união de forças para o entendimento entre os povos, buscando o diálogo inter-religioso, a cultura de paz, a preservação do meio ambiente, para citar alguns. Então, o prêmio foi criado para reconhecer ações afinadas com estes propósitos, que são iniciativas voltadas para o bem da humanidade”, ressalta Ernesto Cardoso, presidente da Loja Maçônica do Grande Círculo Branco e da UNISOES.

A Unisoes é um movimento criado em 1989, em Salvador. Vem realizando reuniões mensais e promovendo eventos públicos para disseminar a prática da unidade na diversidade. Em 2008 passou a trabalhar com a Iniciativa das Religiões Unidas – URI, movimento internacional com assento na ONU, a fim de potencializar suas ações. Ao longo dos últimos 30 anos, a UNISOES passou a atuar também em São Paulo, tendo realizado atividades educacionais em parceria com órgãos públicos e privados. Na capital paulista, participou da Comissão Inter-Religiosa do CONPAZ – Conselho Parlamentar pela Cultura de Paz da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e do Fórum da Cidadania contra a Violência, entre outra ações.

Na capital baiana, a Unisoes sediou a visita do Monsenhor Michael Fitzgerald, presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-Religioso do Vaticano e promoveu iniciativas como a implantação da Casa das Religiões Unidas (2010) e o I Encontro Internacional O Planeta é Sagrado e Quer Paz (2017). Desde sua fundação, a Unisoes trabalha em regime de colegiado, numa demonstração de união e inclusividade. Desse modo, as reuniões são realizadas em agenda circular, na sede de todas as entidades participantes.

A UNISOES reúne membros de diferentes religiões e filosofias:

Organização Brahma Kumaris

Casa Sri Aurobindo

Centro de Estudos Exobiológicos Ashtar Sheran - CEEAS

Centro Espírita Irmão Eustáquio

Centro de Umbanda Juriti

Cruzada Espiritual Feminina Maria de Nazaré

Centro Espiritualista Porto das Amizades - CEPA

Casa de Amor – Hospital Espiritual

Cruzada Feminina

Estação do Ser – Centro de Estudos e Vivências para Expansão da Consciência,

Fé Baha’í

Hospital Espiritual Casa de Amor

Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil

Instituto Ecobairro Brasil

Instituto Univérsico de Pesquisa em Educação

MPVEC – Movimento de Preparação para a Volta e o Encontro com a Consciência Crística

Ordem Macônica do Grande Círculo Branco

Santuário Luz e Vida

Sociedade Teosófica - Loja Kuthumi

ISKON – Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna

Swami Vivekananda

Seicho-No-Ie do Brasil

Unikósmica – Universidade Livre de Educação Cósmica

UNIPAZ - Universidade Internacional da Paz

Serviço

Prêmio Nelson Mandela

Quando: 22 de novembro, às 18h

Onde: Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador (Praça Tomé de Souza, Centro)

Ingresso: Evento para convidados