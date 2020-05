Prêmio por desempenho vai pagar R$ 13 milhões a policiais baianos

O Governo baiano paga, nesta terça-feira (5), R$ 13,7 milhões em gratificação a policiais militares, civis e técnicos que contribuíram para redução da criminalidade em suas áreas de atuação. O Prêmio de Desempenho Policial (PDP) é concedido para 13.702 servidores como forma de estimular, reconhecer e valorizar o desempenho no combate ao crime.

Dentre o total de beneficiados, 11.216 são PMs e 1.974 Policiais Civis, além de 205 Peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e 301 servidores da Secretaria de Segurança Pública. O valor mínimo pago aos servidores corresponde a R$ 371, enquanto que o máximo é de R$ 2.476.

No atual momento de crise pelo qual atravessa o país, com retração atividade econômica em virtude da pandemia do Coronavírus e investimentos extras na área de saúde, o Governo da Bahia faz um esforço de caixa para pagar o prêmio às forças de segurança, em reconhecimento pelo trabalho desses servidores.

"Parabenizo os policiais que se empenharam e conquistaram a meta de 6% de redução nas suas áreas de atuação, sem esquecer também daqueles que se esforçaram, mas não conseguiram. Combater a violência é uma tarefa árdua, diária e incessante", destacou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.