'Preparador de sonhos' mostra como empreender com sucesso

O negócio dele é transformar o sonho de soteropolitanos em realidade. Para tanto, trabalha descobrindo talentos, organizando concursos de beleza, campanhas publicitárias e desfiles de moda. Neste mês, por exemplo, ele tem trabalhado exaustivamente preparando jovens de diversos bairros para participarem da edição 2020 do Afro Fashion Day. Ele é Pepê Santos e o empreendimento é a Agência One Models Bahia, que há mais de 20 anos vem se dedicando a preparar eventos e modelos.

Com a pandemia, o negócio também precisou passar por reformulações para absorver o impacto de quase sete meses de portas fechadas, com uma redução brutal de trabalhos. Nesse período, em 2019, eles já estariam lotados de atividades publicitárias com a proximidade das festas de final de ano. “Só agora começamos a retomar o fluxo de trabalho, mas ainda temos muito que lutar para conseguir suplantar esse período”, conta, enfatizando que toda e qualquer experiência sempre traz um aprendizado.

A história de resiliência, disciplina, superação e garra desse geminiano comunicativo e inquieto frente aos negócios que unem arte e publicidade esteve em evidência nesta quarta-feira, durante a realização da live Empregos e Soluções, no perfil do Jornal Correio no Instagram.

Pepê Santos aprendeu que não se conquista nada sem disciplina e foco (Foto: Reprodução)

Erros e acertos

Durante a conversa com a consultora Flávia Paixão, Pepê fez questão de contar os erros e os acertos que o fizeram chegar até aqui. “Comecei a vida como bailarino do Balé Folclórico e aprendi muito lá, mas, paralelo a isso, sabia da importância de ter uma outra formação e fui fazer Publicidade e Propaganda, na Faculdade Hélio Rocha”, lembrou.

Ele disse que, enquanto se formava, também trabalhou com funções de que não gostava, como em telemarketing, mas, mesmo assim, alcançou destaque nas atuações porque sempre trabalhou com foco e disciplina. “Se tenho um arrependimento desse período foi não ter estudado outra língua porque isso poderia ter aberto possibilidades para mim como bailarino no exterior”, lembra, ressaltando a importância de um outro idioma na vida das pessoas, especialmente no universo da cultura e das artes.

Enquanto a carreira de bailarino e o trabalho nos call centers crescia, a vida na publicidade não se mostrava tão promissora assim e Pepê amargou quase cinco anos sem conseguir atuar na área em que havia se graduado.

A mudança aconteceu quase por acaso, num momento onde sua formação como bailarino ainda tinha muito mais peso e ele quase se ofereceu para fazer a preparação das candidatas ao concurso de princesas e rainha do Carnaval da capital baiana. “O trabalho chamou atenção de André Menegry, que gostou do resultado e me chamou para coreografar outro concurso: o Beleza Black”, conta, lembrando que, a partir desse contato, passou a realizar pequenos trabalhos publicitários na agência de André.

Sonhos não envelhecem

Tempos depois, a proximidade garantiu uma vaga de produtor de elenco e, em seguida, de sócio da One Models Bahia. Nesse tempo de trabalho, Pepê foi fazendo a fama de disciplinador e exigente, mas ele diz com muita tranquilidade que, apesar desse universo guardar uma aura de glamour, não existe sucesso sem muito esforço para os profissionais dessa área. “Ninguém é belo ou bela o suficiente para se manter apenas com isso, é preciso muito trabalho, foco e senso de realidade para despontar no mercado”, ensina.

Pepê aproveitou a quarentena para investir em iniciativas pessoais, realizando lives e trazendo convidados para ajudar a pensar em como será o futuro próximo, no pós-pandemia, além de começar a traçar projetos para o próximo ano. “Esse foi um período muito complicado para nós, pois precisamos utilizar os recursos guardados para novos projetos para garantir a estrutura mínima de trabalho e a sobrevivência. Mas não pensamos em parar, pois muita gente conta conosco, temos nas mãos os sonhos de muitos”, enfatiza, ressaltando que quando uma preta ou um preto se destaca na sua atuação, nas campanhas publicitárias, nas passarelas de moda, como modelos de grifes nacionais e internacionais, inevitavelmente, leva consigo outros tantos pretas e pretos que possuem o sonho de também chegar lá.

A live Empregos e Soluções é uma iniciativa do Jornal Correio e da consultora Flávia Paixão e, todas as quartas-feiras, às 18 horas, traz histórias de empreendedores diversos que dividem suas experiências e aprendizados com aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o universo do empreendedorismo.