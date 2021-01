Preparador físico de Gusttavo Lima e outros famosos morre em Goiás

O personal trainer Marcos Leandro da Silva, de 46 anos, mais conhecido como Marcão, morreu na segunda-feira (25) após sofrer um infarto, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A informação foi confirmada pela noiva dele, a fotógrafa Kis Piovesana, na manhã desta terça-feira (26). Nas redes sociais, o cantor Gusttavo Lima lamentou a morte do preparador físico.



O velório enterro está marcado para começar às 17h30, no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.



Em nota, a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia informou que Marcos faleceu na noite de segunda-feira, na Unidade de Pronto Atendimento Flamboyant, após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Afirmou ainda que o personal deu entrada na unidade no domingo (24), mas apresentou uma piora no quadro clínico. A causa do falecimento ainda é investigada.



Conhecido por ser preparador físico de famosos, ele era personal de cantores como Gusttavo Lima e Naiara Azevedo. Em suas redes sociais, o sertanejo postou uma foto ao lado de Marcão e disse que sentirá falta dele.



"Foi você que me ingressou nesse mundo de academia. Nunca vou me esquecer da minha primeira aula. Vai com Deus, meu irmão, que Jesus te receba de braços abertos. Meus pêsames a toda a família. Você vai fazer muita falta", escreveu Gusttavo Lima.

