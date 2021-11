Presas por tentar comprar comprovante de vacina na Bahia pagam fianças e são soltas

Três jovens que foram presas sob suspeita de subornar uma técnica de enfermagem para conseguir comprovantes de vacinação contra covid-19 foram liberadas após pagar a fiança. O caso foi em Luís Eduardo Magalhães, no oeste baiano.

O Ministério Público da Bahia havia solicitado que a fiança ficasse em R$ 110 mil para cada, mas a Justiça determinou que o valor deveria ficar em R$ 1,1 mil. Todas pagaram - uma delas saiu ainda no sábado e as outras duas no domingo. Os nomes das três não foram divulgados.

A delegacia da cidade investiga o caso. Segundo a apuração, as três iriam pagar R$ 10 mil para que uma técnica de enfermagem fornecesse um cartão de vacina para cada, dizendo que tinham tomado as duas doses do imunizante contra a covid-19. O combinado era pagar R$ 1 mil de entrada e dividir o restante em duas parcelas.

A vacina é fornecida gratuitamente, mas a polícia diz que as três não queriam se vacinar. O comprovante seria usado para entrar em um show que exige que o público esteja imunizado e também para uma viagem de férias para fora do país, segundo a TV Oeste.

Na delegacia, uma das jovens chegou a dizer que tem problemas de saúde que impedem que ela seja vacinada, mas não apresentou nenhum laudo para comprovar a versão.

Foi a técnica de enfermagem quem chamou a Guarda Municipal e agentes estavam presentes quando elas chegaram ao local do encontro. Elas estavam com o valor de entrada combinado. A Polícia Civil diz que as três foram conduzidas pelo guardas até a delegacia e lá foram autuadas por corrupção ativa. Elas vão responder em liberdade.