Presentes dos pais será de até R$ 100, respondem 44% dos filhos

Lá vem lembrancinha

Se por um lado, o Dia dos Pais deve movimentar o comércio este ano, por outro lado as perspectivas para eles é novamente de coisas como meias e cintos. Aqui na Bahia, 44% dos 8,2 mil entrevistados em um levantamento feito pela TIM apontaram que vão comprar presentes de até R$ 100 para os velhos. Apenas 17% dos pais vão receber mimos entre R$ 101 e R$ 300 e 8%, mais caros, de R$ 301 a R$ 800. Os presentes preferidos para o paizão são as peças de vestuário: as roupas foram mencionadas por 24% dos participantes baianos. A lista segue com perfumes (17%), acessórios (12%), calçados e celulares (9% cada), livros e computadores/tablets (4% cada).

Efeito pandemia

E a escolha do presente pode ter sido afetada pela pandemia, pois 73% das pessoas ouvidas na Bahia afirmaram que o cenário atual fez mudar a expectativa para a data, com 10% afirmando que vão comprar lembranças mais baratas, e 4% fazendo seu próprio presente. A renda de 42% dos entrevistados diminuiu. A enquete foi feita por meio do TIM Ads, plataforma de enquetes online, que recompensa participantes com bônus de recarga e de dados. O levantamento foi feito com um total de 175 mil clientes da empresa no Brasil e mostrou que 79% deles pretende presentear os velhos de alguma maneira.

Bomba tributária

A ideia de aumentar a Cfem – os royalties pagos pela mineração – na reforma tributária que está sendo discutida no Congresso preocupa representantes do setor. Ainda que a elevação da carga se dê apenas no caso de alguns minerais (ferro, cobre, bauxita, ouro, manganês, caulim e níquel), a estimativa da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral e Mineração (ABPM) é de uma elevação de quase 300% na carga em três anos. O Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram) lembra que em 2017 já houve um "brutal aumento" de alíquotas e nas bases de cálculo. A queixa da mineração é que além da CFEM, a atividade já arca com a carga tributária de aproximadamente 38% do faturamento, como os demais setores produtivos.

Cencosud Ventures

A chilena Cencosud anunciou a criação de uma unidade voltada ao capital de risco. A nova área vai conectar empreendedores e startups da América Latina, baseados em tecnologia e soluções digitais escaláveis para crescer nos mercados da região, fornecendo financiamento e know-how.

Network

A Câmara Empresarial de Comércio Argentina Bahia, Cecab, e a Câmara Argento Brasileira do Paraná realizaram o primeiro encontro de network na última terça-feira. Participaram 26 empresas e pessoas físicas – 14 delas baianas, desde entidades empresariais a empresas de comunicação, escritórios de advocacia, segmento automotivo, alimentício, tecnológico, dentre outros.