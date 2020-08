Presentes inusitados para pais que adoram vinho

Sim, é verdade: estamos bebendo vinho como a zorra! Um relatório da Ideal Consulting indica que, durante esta pandemia, atingimos uma marca histórica: 2,81 litros de brancos, tintos, rosés e espumantes ingeridos por habitante maior de 18 anos!

Parece pouco olhando assim, de longe. Mas esse número significa um aumento de 39% se comparado com igual período de 2019. Ou, se analisado apenas o consumo na quarentena, o aumento do consumo per capita foi de 72%, na comparação com o primeiro trimestre do ano.

Quem puxa o crescimento é o vinho brasileiro de mesa, que na comparação do primeiro semestre de 2020 com igual período de 2019, apresentou um aumento no volume comercializado de 39%, chegando a 45 milhões de litros. Porém a alta mais expressiva, proporcionalmente, foi dos vinhos finos brasileiros, de 50%.

Os importados , por sua vez, aumentaram 8%, chegando a 10 milhões de litros. Apenas os espumantes registraram queda no consumo, mas os próprios pesquisadores apontam o motivo: esta categoria ainda é muito associada às festas e comemorações, que sofreram forte impacto nesta pandemia.

Timing perfeito

Depois de 2005 e 2012, 2018 e 2020 têm sido consideradas as safras das safras entre os vinhos brasileiros. Já que os rótulos nacionais têm caído nas graças dos nativos (finalmente!), eis aí uma excelente oportunidade para conhecer as jóias nacionais com garantia de melhor qualidade no produto final.

Essa referência é principalmente quanto aos vinhos do Sul, mas em conversa com os enólogos Miguel Ângelo e Eloíza Teixeira, da Miolo Terranova (Casa Nova-BA), o desempenho tem se repetido no Vale do São Francisco.

Eles celebram o sucesso do Testardi 2018, que entrou para a seleção dos 7 Lendários da vinícola. Semana que vem falo melhor dele e de como a uva Syrah tem se consolidado como a casta emblemática do Vale do São Francisco, fazendo desde espumantes jovens a vinhos de guarda.

Presentes inusitados

E por que não aproveitar o bom momento nacional para presentear o paizão com vinho? Para não entregar só a garrafa, uma boa pedida são os kits gourmet de jantar ou grazing tables, que em belíssimo português, são basicamente tábuas de queijos, frios e várias guloseimas. Em Salvador, estão fazendo esses produtos a @QueroPlat e a @platterebox.salvador.

Tábua de frios é boa dica de presente para o Dia dos Pais (foto: Kyle Roxas/Divulgação)

Outra ideia é pagar para ele um evento virtual com vinhos. A Vinhos Novo Chile, por exemplo, realiza às 19h dessa sexta-feira (7) mais uma edição do ‘Conversando com Don Elias’. Trata-se de um encontro virtual entre o ex-jogador chileno e dono de vinícola Elias Figueroa com fãs e dois convidados: o ex-jogador e técnico Paulo Cezar Carpegiani e o ex-jogador Valdomiro. O ingresso para o evento é uma garrafa magnum (de 1500 ml) do rótulo Don Elias 1975 Edición Limitada 2014 – vinho que ele fez em homenagem ao título do Inter de 1975.

Uma terceira opção, se ele for super amante dos vinhos, é dar-lhe a possibilidade de virar enólogo por uma noite e fazer seu próprio assemblage! A iniciativa é do Artur Tremper Farias, especialista em vinhos chilenos e sócio da Wineday Experience; com a vinícola chilena Tenuta Foppa & Ambrosi.

A ação está com preços especiais em agosto e funciona da seguinte maneira: você recebe 3 garrafas de 750 ml de vinhos varietais sem identificação; uma proveta dosificadora de 100 ml e uma ficha de degustação. Em uma aula online via Zoom, Artur e o enólogo da vinícola, Lucas Foppa, conduzem uma degustação às cegas e depois auxiliam cada participante a fazer até 6 blends.

Tem DESCONTO para leitores desta coluna! Clicando neste link e inserindo o cupom de desconto C24H, o investimento cai de R$ 327 para R$ 262 + frete. Há experiências agendadas para os dias 13/08, 21/08 e 28/08. Para mais informações, fale com a Wineday Experience.