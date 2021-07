Presidente Bolsonaro recebe no Brasil vice-líder da ultradireita alemã

O presidente Jair Bolsonaro se encontrou, na semana passada, com a deputada alemã Beatrix von Storch, do partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). A parlamentar alemã divulgou a foto nesta segunda-feira (26). Na visita ao país, ela se encontrou ainda com os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF).

No post com a foto de Bolsonaro, von Storch escreveu que o partido quer "fortalecer suas conexões e defender nossos valores cristãos e conservadores em nível internacional". Na imagem, está também o marido dela, Sven von Storch.

Von Storch é neta de um nazista, Lutz Graf Schwerin, que foi ministro das Finanças de Adolf Hitler. Desde a semana passada, quando Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis fizeram publicações sobre o encontro, várias críticas relembraram falas da política alemã com posicionamentos nacionalistas e cheios de xenofobia. Em 2016, ela chegou a concordar com a mensagem de um usuário no Facebook que questionou se os guardas de fronteira deveriam atirar em refugiados que chegassem ao país.

Ao ser alvo das críticas, Bia Kicis retornou às redes sociais e negou que a política seja ligada ao nazismo. "A deputada Beatrix von Storch é uma parlamentar conservadora, que denuncia política de imigração na Alemanha e ataques às liberdades individuais,como a liberdade de expressão. Nada desabona sua conduta, por tudo que pesquisei. É a mesma narrativa contra conservadores aqui e no mundo", escreveu a deputada brasileira, em defesa da colega alemã.

O Museu do Holocausto criticou os encontros da deputada alemã com autoridades brasileiras e afirmou que a AfD é "um partido de extrema direita com tendências racistas, sexistas, islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e com um forte discurso anti-imigração".