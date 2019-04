Presidente da Avianca Holdings renuncia ao cargo em meio à crise

O presidente da Avianca Holdings, Hernán Rincón, renunciou ao cargo nesta quarta-feira (24). Ele ficou três anos à frente da empresa aérea e deixará o cargo até o fim desse mês.

"A holding contratou os serviços de uma consultoria internacional para substituir Rincón. No caso de não encontrar um substituto até a data de saída, o Conselho Diretor designará um presidente interino até a escolha de um novo presidente", diz comunicado da empresa.

A empresa transportou 30,5 milhões de passageiros em 2018 e tem mais de 21 mil funcionários. A Avianca voa para mais de 30 destinos em 27 países, com 190 aeronaves.

O cancelamento de mais de 1.300 voos ocorre em meio à crise financeira da Avianca que, após negociação com empresas de leasing, concordou em devolver amigavelmente mais 18 aviões diante da falta de pagamentos. As aeronaves serão entregues de forma escalonada a partir da próxima segunda-feira, 22. Desde o primeiro avião devolvido pela Avianca, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou que a empresa adapte sua malha aérea com a proibição de vender bilhetes para as rotas afetadas

Diante dessa crise da Avianca, os concorrentes travam uma grande disputa nos bastidores. Inicialmente, a Azul demonstrou interesse em comprar todos os ativos da aérea. Dias depois, Gol e Latam anunciaram acordo com os credores da Avianca para fatiamento e oferta em leilão de partes da aérea em dificuldade. Executivos da Azul acusam os dois concorrentes de agir contra o aumento da concorrência, especialmente em Congonhas, o aeroporto mais concorrido do Brasil.