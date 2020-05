Presidente da Câmara de Salvador testa negativo para covid-19

Presidente da Câmara Municipal de Salvador, o vereador Geraldo Júnior (MDB) teve diagnóstico negativo para infecção pelo novo coronavírus. O teste foi realizado em um laboratório particular da capital baiana e teve seu resultado divulgado na noite da última sexta-feira (15).

Geraldo Júnior havia solicitado a testagem dos demais vereadores e de funcionários da Câmara depois de um servidor ter sido diagnosticado com covid-19 na quarta-feira (13). A própria Casa passou por uma desinfecção geral na manhã de quinta-feira (14), numa medida é para evitar que novas pessoas sejam contaminadas.

Ao longo da semana, o prefeito ACM Neto também divulgou que seu teste para covid-19 deu negativo. A suspeita começou depois que o chefe de gabinete de Neto, Kaio Moraes, foi diagnosticado com a doença. O secretário de saúde do município, Léo Prates, também está livre da infecção.

Segundo Geraldo Júnior, o servidor da Câmara que foi diagnosticado passa bem: "Ele está bem, isolado em casa, não teve necessidade de internamento. Decidi solicitar a limpeza por precaução, segurança, para que ninguém corra nenhum tipo de risco", disse ao CORREIO.

A desinfecção não é a única medida preventiva adotada pela Câmara Municipal de Salvador. Para que as atividades sigam sendo executadas sem colocar vereadores e colaboradores em risco, a Casa implementou algumas mudanças desde a chegada da pandemia em Salvador.

Desde março, funcionários com mais de 60 anos ou que pertencem a qualquer outro grupo de risco estão atuando em suas funções de forma remota. Para os demais funcionários, foram disponibilizados máscaras e álcool em gel.

Além disso, as sessões estão sendo realizadas exclusivamente de forma semipresencial e o expediente foi reduzido. Há uma semana, o horário de funcionamento da Casa passou a ser de segunda a quarta, das 8h às 12h, de forma presencial, e das 14h às 17h de forma remota. Já nas quintas e sextas, o trabalho é realizado das 8h às 12h, de forma remota.

“ Somos essenciais ao Estado Democrático de Direito, continuamos a prestar nossos serviços à sociedade. No entanto, reduzimos o horário presencial e teremos mais trabalhos realizados de forma remota. Isso não foi decidido pelo que ocorreu com o servidor, mas por tudo que está acontecendo ao nosso redor. O momento é difícil e requer cuidados com a saúde dos nossos vereadores”, acrescentou Geraldo Júnior.