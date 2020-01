Presidente da Câmara, Geraldo Júnior, desiste de concorrer à prefeitura de Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior, anunciou na manhã desta segunda-feira (06) através do Instagram que não irá mais se candidatar ao cargo de prefeito de Salvador nas eleições de outubro deste ano.

O vereador destacou que decidiu pela retirada da pré-candidatura a prefeito e apoiar o candidato escolhido pela base do governo do prefeito ACM Neto - que deverá ser o vice-prefeito Bruno Reis, que deverá ser anunciado em evento hoje às 9h.

"O ano de 2019 foi de muito trabalho e de muitas conquistas. A nossa Câmara conseguiu se elevar ao patamar de sua real importância, quando realizamos um trabalho de muitos debates que nos colocou como protagonistas políticos da cidade do Salvador. Em nossa atuação política, formamos um bloco partidário, formado pelo MDB, PTB, PSC e Solidariedade com o objetivo de, juntos, nos fortalecermos em nossas ações no tabuleiro político local e estadual.

Mas, como sempre digo, não há um fruto que não caia da árvore sem o consentimento de Deus. E como não faço nada sozinho, decidimos pela retirada de nossas pré-candidatura a prefeito e apoiar o candidato escolhido pela base do governo do prefeito ACM Neto", postou Geraldo no Instagram.

Em outro trecho da publicação ele destacou que está alinhado ao bloco político do pre

Mas reafirmo que nossos projetos futuros para 2020 e 2022 estão consolidados com esse mesmo bloco que formamos e que tudo irá acontecer no seu tempo certo. Agradeço sempre a confiança e o apoio demonstrados em nossas jornada de muitas lutas e muitas vitórias para a nossa cidade. Juntos somos mais fortes! Aguardo vocês logo mais, no Hotel Fiesta, para a apresentação do pré-candidato a prefeito de Salvador.#GeraldoJúnior #OFuturoDaCidadePassaPorAqui #CuidarDeGenteÉVocação",