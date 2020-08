Presidente da CBPM cobra conclusão da Fiol

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Antonio Carlos Tramm, voltou a cobrar, ontem, a conclusão das obras de construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol). Durante o evento online "Diálogos que conectam", promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-Ba), Tramm disse que a Fiol representa para a Bahia, no século XXI, do ponto de vista econômico e social, o que foi o Polo Petroquímico de Camaçari para o estado no século XX. "A Fiol é a redenção da Bahia. Ela é decisiva para o nosso desenvolvimento e vai revolucionar todo o interior com emprego e renda ", afirmou.

"A Fiol é um projeto que já passa do seu tempo. Tem mais de 10 anos que a gente tenta andar com ele, tenta evoluir", avalia Antonio Carlos Tramm, presidente da CBPM

Durante sua apresentação, Tramm criticou a demora do Tribunal de Contas da União (TCU) em liberar a concessão do trecho um da ferrovia, que liga Caetité a Ilhéus. “A pergunta que não quer calar é: por que a Fiol está parada no TCU há dois anos sem uma solução? A quem interessa isso? Eu só posso clamar a todos vocês [setor produtivo, prefeitos e a sociedade civil organizada] para que reajam, se mobilizem e pressionem. A sociedade tem de lutar pela Fiol”.

Com aproximadamente 1.527 km, a Fiol ligará o Porto Sul, em Ilhéus, a Figueirópolis (em Tocantins). O trecho um da ferrovia tem pouco mais de 530 km, sendo que quase 80% das obras já foram concluídas. O governo pretende conceder o trecho para a iniciativa privada.