Presidente da Saltur destaca importância do I ESG Fórum Salvador

O portal Alô Alô Bahia e o Jornal CORREIO promovem, quinta-feira (12), o I ESG Fórum Salvador. O evento dará visibilidade ao que vem sendo feito por empresas e poder público no que tange o universo do ESG (sigla para social, ambiental e governança). Um dos participantes e mediadores dos painéis será o presidente da Saltur, Isaac Edington, grande referência no assunto.



Isaac defende que os três setores da sociedade (empresas, governos e sociedade civil) têm que estar cada vez mais articulados em busca de caminhos para as mudanças que precisamos fazer hoje, na direção um modo de vida mais sustentável, “garantindo nossa sobrevivência e das gerações futuras, aliás, tema inclusive predominante no último Brazil South Summit, realizado em Porto Alegre, na semana passada. Esse equilíbrio simbolizado pela sigla ESG, na verdade, se constitui no desafio do século”, avalia.



O fórum, que será realizado no Porto de Salvador, teve inscrições esgotadas em menos de uma semana. Quem não estiver presente poderá acompanhar de forma online pelo YouTube, no canal do Jornal CORREIO. Além disso, haverá um grande coquetel nesta quarta-feira (11), exclusivo para convidados, com palestras de Caio Ramos, diretor de Sustentabilidade para América do Sul da AMBEV; e de Leo Dutra, sócio-diretor da Ernst & Young para a área de Sustentabilidade.



O evento contará ainda com abertura do prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacando a vocação da cidade para conduzir as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, e a presença da cantora Margareth Menezes, que fará uma apresentação musical e compartilhará as ações realizadas por sua organização social, a Fábrica Cultural, que atua nos eixos estratégicos de educação, cultura e sustentabilidade. Na oportunidade, o consultor, escritor e especialista em ESG Alberto Cruz fará uma sessão de autógrafos do seu livro, "Introdução ao ESG".



