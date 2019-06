Presidente do Bahia mostra fotos da Cidade Tricolor; veja

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, divulgou nessa quarta-feira (5) fotos do andamento das obras da Cidade Tricolor, novo centro de treinamento do clube, em Camaçari. "Lá vai a grama fechando a Cidade Tricolor projetando o futuro do @ecbahia", escreveu o dirigente na postagem feita em sua conta pessoal no Instagram.

As imagens mostram a reforma de parte da alvenaria de um dos prédios administrativos e do gramado de dois campos. De acordo com a diretoria tricolor, o cronograma de encerramento da obra será cumprido e o centro de treinamento estará pronto em julho, como planejado.

Campos estão na fase de fixação da grama (Montagem em fotos de Reprodução / Instagram)

Prédios do CT também passam por reforma (Montagem em fotos de Reprodução / Instagram)

“Está mantido o cronograma de entrega para julho", garante o diretor executivo do Bahia, Pedro Henriques. “O máximo que pode haver, se tiver algum imprevisto de obra, que acontece, como de fluxo de caixa, é talvez uns 15 dias a mais - ou até a menos, se tiver uma entrada boa de dinheiro que possa acelerar o cronograma. Mas está mantido agora para o início do segundo semestre”, reforça.

Os campos do centro de treinamento estão em fase final de preparação. Nas fotos, eles aparecem com muita areia, mas o dirigente esclarece que é do processo de maturação da grama. "É normal, parece que não é, mas está dentro do cronograma. O gramado é a parte mais adiantada. Ali são 40 dias de entrega”, projeta Pedro Henriques.

Apesar da manutenção do cronograma, o clube não irá se mudar para a Cidade Tricolor no segundo semestre. O elenco profissional masculino só deve passar a treinar no novo centro de treinamento no início de 2020, assim como os jogadores das divisões de base, para não comprometer o ano letivo de quem estuda em Salvador. No entanto, existe a possibilidade da equipe feminina iniciar as atividades no equipamento ainda esse ano.