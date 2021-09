Presidente do Ceará brada após jogo com Bahia ser adiado: 'Egoísmo'

A decisão do conselho de clubes da Série A e da CBF em adiar a partida entre Bahia e Ceará - inicialmente marcada para este sábado (2) e reagendada para o dia 27 de outubro -, irritou o presidente do clube alvinegro.

Em entrevista à TV Verdes Mares Robinson de Castro disse que o Ceará foi prejudicado e que a decisão dos clubes é fruto do egoísmo. O jogo entre as equipes foi alterado por conta do retorno das torcidas nas partidas da Série A a partir do final de semana.

Como o Bahia não conseguiu a liberação do governo de estado para ter público nas arquibancadas, o entendimento foi o de preservar a isonomia do torneio e aguardar até que o clube baiano também tenha o apoio do seu torcedor.

"Fiquei indignado na reunião. Fui sempre solidário a todos e adiaram o jogo do Ceará com o Bahia. Foi egoísmo. Isso acabou prejudicando o Ceará. Já foi adiado o jogo com o Palmeiras, e os jogos com Internacional e Atlético podem ser adiados também. Sempre fomos ativos para o retorno do público, articulando com o Governo do Estado e Federação, mas ninguém foi solidário com o Ceará", disse o dirigente.

Por conta dos jogos da Seleção Brasileira na Eliminatória para a Copa do Mundo de 2022, o Ceará pode ter mais dois jogos adiados. Assim, o clube corre o risco de ficar até 19 dias sem entrar em campo. Algumas partidas adiadas vão ser alocadas para a reta final da Série A.

"O Ceará foi o mais prejudicado que todos. Com mais esse jogo colocado para frente, e se adiarem os jogos com Inter e Atlético por causa das convocações, serão quatro jogos adiados no total, com duas semanas para jogar e estrangulando nosso calendário. Entraríamos em uma maratona de jogos que não imaginaríamos entrar”, completou.